合晶、鉅祥買點浮現 郭憲政:這3檔不要追
本周列出幾檔漲高個股的空抵區，提醒投資朋友不宜過度追高，並列出幾檔個股的多抵區供投資朋友參考：
1.空抵區個股，
（1）創意（3443）：2022年12月20日K高822元，10月26日K低383元，高點向上0.382位置989元，向上0.618位置1,093元。也就是說創意的空抵區為989元~1,093元。
（2）裕隆（2201）：2022年11月29日K高71元，8月8日K低39.7元，高點向上0.382位置83元，向上0.618位置90.3元。也就是說裕隆的空抵區為83元~90.3元。
（3）高力（8996）：2023年2月1日K高221.5元，2022年12月29日K低160.5元，高點向上0.382位置244.5元，向上0.618位置259元。也就是說高力的空抵區為244.5元~259元。
（4）健策（3653）：2022年6月27日K高381.5元，7月7日K低255元，高點向上0.382位置430元，向上0.618位置460元。也就是說健策的空抵區為430元~460元。
2.多抵區個股，
（1）宏齊（6168）：2022年12月8日K高19.25元，10月13日K低14.6元，高點向下0.382位置17.5元，向下0.618位置16.4元。也就是說宏齊的多抵區為16.4元~17.5元。
（2）鉅祥（2476）：2022年12月5日K高50.6元，10月13日K低40.95元，高點向下0.382位置46.9元，向下0.618位置44.6元。也就是說鉅祥的多抵區為44.6元~46.9元。
（3）合晶（6182）：2022年12月5日K高48.1元，10月13日K低36.2元，高點向下0.382位置43.6元，向下0.618位置40.7元。也就是說合晶的多抵區為40.7元~43.6元。
（4）台燿（6274）：2023年2月1日K高64.9元，2022年12月29日K低50.3元，低點向下0.382位置44.7元，向下0.618位置41.3元。也就是說台燿的多抵區為41.3元~44.7元。
※本資料由啟發投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。