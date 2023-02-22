陶文看台股｜靜觀其變 等待機會

《陶文看台股》周三（02/22）【易卦、天象】趨勢另類觀察

【砍為水卦】靜觀其變，等待機會。

陶文老師奇門天星開運小叮嚀：

根據農民曆記載，今天是二月初三日是文昌帝君的誕辰，傳統上是讀書人向文昌帝君祝壽表示感恩，現代學生向文昌帝君祝壽祈求考試順利。

商務與業務則祈求業務順遂，業績長紅。

重點在於人緣能量獲得提昇，有好人緣，自然容易擁有好財源。

時間：辰時、午時、酉時

方位：辰時，正南方。午時，正北方。酉時，正西方。

供品：蔥、蒜、粽子、鮮花、筆墨紙硯…。

以上是傳說中的供品，提供參考。最神奇的供品是，鮮花、花生、花生糖、帶殼、五香、花生粉、牛軋糖…。

不論攜帶任何供品，最大的重點在於虔誠…。祝福大家求財得財，求官事業順遂，求平安幸福美滿……

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

巳時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

午時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

天星圖日辰吉凶：

金海拱照，再加上冥王星釋放合相磁場，這是個吉利的日辰。

傳統的「文昌星君誕辰」似乎得到了「天星」的認同，這一天為自己添加更多的福氣，就從拜拜祈福開始。

天星圖投資訊息：

金星進入了白羊座，冥王星的合相雖然逐步進入尾聲，不過幸運的是，木星的會相將會逐步上場。

對於投資求財而言，未來數日的容易出現一段行情讓投資人追尋。

不過還是須要提醒的是，由於水星的磁場並不理想，天王星的嚴滯刑剋容易讓這一天的投資市場出現動盪是的變數。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股出現戲劇性的演出。大盤開低繼續走低，10點之後出現支撐向上翻揚，雖然中場依舊處於震盪狀態，不過尾盤還是以小漲11點作收。成交量2217億元。

【兌為澤卦】的多空分歧現象如期出現。

其他卦象訊息「………再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺卦象中的多方氣勢雖然明顯，不過推升指數的元素並不給力，因此極容易出現一種利多不漲，或是漲勢鈍化的現象………」卦象占卜的厲害，由此可知一斑。

以及「………雖然卦象中的空方壓力並不明顯，不過由於多方步調十分不協調，因此這將會是個鬆散，毫無目標性的盤勢………」收盤之後的觀察，也果然如此。

還有「………這一天的大盤即便下跌不易，卻也無力上漲，狹幅整理將會是容易出現的卦象訊息，而投資策略也以靜觀其變，調節為宜，追逐為忌………」卦象的「大盤即便下跌不易，卻也無力上漲」真的是神準到了極點。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【坎為水卦】是這一天（02/22三）台股投資求財卦象。

這一卦說的是困難，這是四大難卦之一，占得此卦的事務執行是阻礙重重的。這個時候，最好能夠靜下心，休息或是冷靜思考後調整策略再出發。

對於投資求財而言，也是如此。

再以卦象中的「多空架構」角度觀察，發覺雖然卦象中的空方氣勢並不明顯，不過卻出現了動作頻頻的現象，即便卦象中的多方依舊企圖用強大的意志力反撲，不過卦象所釋放的「多轉空」現象，還是無法得到有效的控制。

就卦象而言，這是個上漲無力，空方力氣不大，卻是個利空回跌的卦象盤勢。這個時候，恐怕只有如【坎為水卦】的卦象，那就是冷靜地觀察。

吉利方位：正北方、正西方。

吉利顏色：白色、藍色。

吉利數字：6、7、1、0。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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