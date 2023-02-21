丁彥鈞｜玉山金領跌金融 績優股逢低布局

昨天美股沒有開市，在國際上沒有發生重大事件的情況下，今天加權指數僅小漲11點，終場以15,563點作收，波動不大。

金管會允許金融機構用資本公積或法定盈餘公積配息，市場預期2023年的現金股利，有望維持先前的水準，雖然衰退，但不至於大幅減少。

但玉山金決議每股僅發放0.2元的現金股利與0.4元的股票股利，低於市場的預期，也低於過去的平均水準，今日股價重挫近5％，影響金融股指數下跌近1％。

玉山金在中國大陸放款的比重高於同業，過去受惠中國大陸經濟突飛猛進，玉山金的放款規模大幅成長。隨著中國大陸人口負成長以及美中貿易戰，內需與外銷同時遭受衝擊，在內憂外患的雙重夾擊下，中國大陸的經濟正面臨嚴重的挑戰，在這樣的時空背景下，未來玉山金的成長恐放緩。

另一方面，官股金控多以銀行為主體，成長性雖然沒有民營金控高，但獲利較民營金控穩定，股利金額攸關政府財政收入，也會比較穩定。若是保守穩健的投資人，可以考慮兆豐金、第一金、合庫金。

預期加權指數會在萬五以上盤整，之後慢慢墊高，挑戰萬六，績優股股價有拉回，可以逢低布局。

啟發投顧分析師 丁彥鈞

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