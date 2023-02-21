陶文看台股｜高出低進 順勢而為

《陶文看台股》周二（02/21）【易卦、天象】趨勢另類觀察

【兌為澤卦】高出低進，順勢而為。

陶文老師奇門天星開運小叮嚀：

根據農民曆記載，今天是二月初二日，這是每年一次的大轉運日，那就是「龍抬頭」。

「龍抬頭」是祈福納祥、驅邪攘災的好日子，同時也是土地公誕辰吉日。

龍抬頭的「龍」就是廿八宿中東方蒼龍七宿的「角」星宿，仲春卯月之初「龍角星」就從東方地平線上升起，故稱「龍抬頭」。

代表著陽氣自地底而出，陽氣昇華，雨水增多，萬物生機盎然。象徵「龍」已然甦醒，開始嶄露頭角，生機蓬勃，好事發生的大能量。

4招讓運勢抬頭的奇門遁甲秘訣如下：1、頭牙、祈福；2、引錢龍，財源滾滾來；3、好事發生，好運啟動；4、鯉魚躍龍門，轉大運。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜西南方，休門〜正西方，生門〜西北方。

巳時：開門〜正北方，休門〜東北方，生門〜正東方。

午時：開門〜東南方，休門〜正南方，生門〜西南方。

天星圖日辰吉凶：

火星釋放刑剋磁場的今天，按理說應該是個諸事不宜的日辰。

不過幸運的是，水星與天王星在不同位置釋放舒緩能量，這一天的事務執行依舊宜順勢而為。

天星圖投資訊息：

金星進入了白羊座，冥王星的合相依舊，看起來政策性的利多也依舊存在。

不過可惜的是，由於太陰星與火星處於刑剋狀態，代表市場上的壓力依舊不小，逢高站在賣方舒緩風險壓力，將會是值得參考的趨吉避凶。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤以低盤開出之後，隨即出現支撐而反彈，中場繼續上揚，尾盤雖然稍稍趨軟，不過最後還是以上漲71點作收，成交量2088億元。

【天火同人】的卦象劫財現象出現了，不過卦象中空方的十足善意，也出現了。

其他卦象訊息「………以卦象中的多空架構角度觀察，發覺雖然卦象中的上漲元素氣勢並不理想，多方也陷入了壓抑的狀態，按理說這是個十分不理想的投資求財卦象………」。

以及「………不過幸運的是，由於卦象中的空方展現十足的善意，因此這一天容易出現兩種現象。一是，利空不跌。其次是，看空不空………」果然看空不空。

還有「………雖然【天火同人】是個典型的「劫財卦」，不過回檔站在買方，卻容易營造個因為低接而出現了財富利基………」果然如此。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【兌為澤卦】是這一天（02/21二）台股投資求財卦象。

這一卦說的是眾說紛紜，對於事務的執行而言，同時也代表紛爭。

對於投資求財而言，代表的是多空紛紜，各說各話。

再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺卦象中的多方氣勢雖然明顯，不過推升指數的元素並不給力，因此極容易出現一種利多不漲，或是漲勢鈍化的現象。

雖然卦象中的空方壓力並不明顯，不過由於多方步調十分不協調，因此這將會是個鬆散，毫無目標性的盤勢。

這一天的大盤即便下跌不易，卻也無力上漲，狹幅整理將會是容易出現的卦象訊息，而投資策略也以靜觀其變，調節為宜，追逐為忌。

吉利方位：正西方、東南方。

吉利顏色：白色、駝色。

吉利數字：6、7、2、8。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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