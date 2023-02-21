劉烱德｜留意地緣政治風險 操作逢高落袋

昨日美股因華盛頓誕辰紀念日休市，但國際政治並不平靜，地緣政治似乎又有升溫的態勢，金融市場或將隨之出現大變動；拜登在俄烏戰爭近一年的時間拜訪烏克蘭，並在基輔會見了烏克蘭總統澤倫斯基，以展現對烏克蘭的支持。

澤倫斯基透過Telegram表示歡迎，稱拜登的到訪是對所有烏克蘭人支持的一個極其重要的信號。拜登在白宮聲明中表示，他與澤倫斯基會面，是為了「重申對烏克蘭民主、主權和領土完整的堅定承諾」。並補充說到，美國將再次交付關鍵設備，包括火砲彈藥、反裝甲系統和空中監視雷達，以幫助保護烏克蘭人民免受空中轟炸。

美中兩國發生中國間諜氣球事件後，雙方高層於上周六（18日）首度面對面會談，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅向美方表示，若美方執意擴大事態，中方將奉陪到底。中國官媒發布長文痛批美國「霸權、霸道、霸凌」

布林肯在周日表示，美方已掌握情資，得知中方考慮向俄國提供武器。他已在會中向中方傳達三項訊息：一是中國偵察氣球入侵美國的行徑令人無法接受，不容再犯；二是警告中方若提供俄羅斯致命武器，將重創美中關係；三是重申美中保持溝通管道暢通的重要性。

昨日加權開低走高價漲量平，連續16個交易日維持在高檔震盪，遲遲未能有效突破15,616；台積電上周五已提前下行回補缺口，昨日最低511收盤517（小跌1元），但金融撐盤、櫃買指數創波段新高中小股依然活繃亂跳。

三大法人昨日賣超19.66億元，外資賣超23.70億元，台指期未平倉淨多單17,823口，同時賣出ETF國泰台灣加權反1有3,380張。

大盤持續高位橫向區間震盪，在未見明確量價突破（平台整理區）攻擊訊號前，操作皆宜逢高站賣方，運用散戶最大的優勢，靈活操作賺價差落袋為安。

文/華冠投顧分析師劉烱德

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