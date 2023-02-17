黃勇文｜選股不選市 留意被動元件、車電

近期美股受到美國消費者物價指數與零售銷售數據超乎預期，且公布生產物價指數高於預期，顯示通膨壓力持續，加上聯準會鷹派發言，導致市場對升息擔憂升高，讓美股四大指數下跌，間接影響台股的漲跌。當然股神巴菲特賣出台積電持股，也影響台積電波動走勢，現階段投資原則是選股不選市。

台股加權指數在箱型整理，高點15,670點是壓力，低點15,265點是相對得支撐，由於受到去年台股跌幅將近6,000點，在此時已經反彈將近1/2時，讓台股成為大幅的震盪。近期受消息面影響大增，台股容易遇到相對壓力拉回，對應的支撐順勢反彈，尚未有方向性的走勢。由於在疫情解封後，吃喝玩樂且觀光旅遊產業的熱門族群，也可以適時的切入。

台股類股輪動出現飆股，而上周的軍工類股也算是強勢，加上近期被動元件如蜜望實（8083）、凱美（2375），車電股如士電（1503），網路資訊服務的倍力（6874），以及吃喝玩樂中的雲品（2748），王品（2727）都是熱門族群。在大盤尚未衝出壓力區之前，基本上台股這波以類股輪動為主。

綜合以上，這波箱型震盪中，籌碼將會是決定法人操作的方向，未來大盤拉回只要不回補跳空缺口，表示未來還有上漲的動能。雖美股大幅波動，只要台股守穩季線的支撐，這波拉回找相對應的買點，可提升投資操作的獲利勝算。

文／資深分析師黃勇文

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