八貫亞洲藏壽司能追?達人:這8檔逢高減碼

上周文章《反彈結束了？用1招找「好買賣點」》提出四個面向觀察台股，本周正如所分析，果然見到大盤開始出現震盪往下修正，加權指數已跌破5日線與10日線，而許多個股觸及空抵區後，也紛紛開始下跌。除了上周5檔個股空抵區外，本周再提供8檔個股的空抵區供參考：

1.中興電（1513）：2023年1月4日K高77.4元，2022年10月28日K低49.05元，高點向上0.382位置88元，向上0.618位置95元。也就是說中興電本波的空抵區為88元~95元。

2.國巨（2327）：2022年12月5日K高509元，2023年1月3日K低446元，高點向上0.382位置533元，向上0.618位置547元。也就是說國巨本波的空抵區為533元~547元。

3.晶睿（3454）：2022年12月9日K高234元，12月21日K低188元，高點向上0.382位置251元，向上0.618位置262元。也就是說晶睿本波的空抵區為251元~262元。

4.神準（3558）：2022年12月13日K高244.5元，12月29日K低195元，高點向上0.382位置263元，向上0.618位置275元。也就是說神準本波的空抵區為263元~275元。

5.亞洲藏壽司（2754）：2022年12月9日K高162元，12月20日K低127.5元，高點向上0.382位置175元，向上0.618位置183元。也就是說亞洲藏壽司本波的空抵區為175元~183元。

6.保瑞（6472）：2022年11月23日K高475元，10月26日K低250元，高點向上0.382位置561元，向上0.618位置614元。也就是說保瑞本波的空抵區為561元~614元。

7.八貫（1342）：2022年12月15日K高141元，12月29日K低113元，高點向上0.382位置151元，向上0.618位置158元。也就是說的八貫本波的空抵區為151元~158元。

8.創惟（6104）：2022年12月5日K高112元，12月23日K低85.9元，高點向上0.382位置122元，向上0.618位置128元。也就是說創惟本波的空抵區為122元~128元。

文／啟發投顧分析師 郭憲政