陳立委｜聚焦基本面佳個股 留意這3檔

港澳人士即將於2月20日（下周一）開放自由行來台旅遊，依過去的經驗來看，香港遊客的消費力較高，預估將帶動餐飲、飯店、旅行社及航空相關概念股的業績，短線上將持續吸引資金的青睞。

隨著港澳自由行的放寬，將加強台灣和香港、澳門之間的人民交流，有助於促進兩岸關係，由於大陸人口數眾多，加上陸客是台灣最主要的旅遊客源地之一，若未來政府能進一步開放陸客自由行，將有機會創造疫情後另一波台灣旅遊熱潮。

台股指數今早以15,474點紅盤開出，盤中多次嘗試收復5日及10日均線，以整個2月份的技術線型來看，預估指數將持續在15,300到15,700之間整理，儘管整體半導體和電子類股還處在庫存調整階段，但隨著利空鈍化，有望逐漸回歸公司、產業的長期基本價值。

只要國際情勢不要再出現黑天鵝，對台股今年發展仍具信心，操作上建議投資人應優先以基本面佳，未來訂單能見度高且營收持續成長的個股來布局，如下列3檔潛力股：

1.晶華（2707）：去年第3季EPS 2.07元，前3季EPS共 4.73元，元月營收較去年同期成長31.43%。晶華為五星級國際觀光旅館經營企業，受惠疫情後政策持續解封，晶華業績持續成長，住房方面，住房率逐漸恢復到疫情前的水準，且餐飲的收入則是創下新高記錄。在港澳客來台自由行商機催動下，營收及獲利可望月月成長。

2.台半（5425）：去年第3季EPS 1.93元，前3季EPS共 5.03元，元月營收較去年同期成長-7.97%。台半為橋式整流器及二極體生產製造大廠，由於台半已是寧德時代的主要供應商之一，而寧德時代近期宣布與美系汽車大廠福特合作，將一同在美國建立新電池廠，這項合作案意味著台半間接打入福特供應鏈，出貨可望持續增加。

3.元太（8069）：去年第3季EPS 3.72元，前3季EPS共 7.08元，元月營收較去年同期成長9.83%。元太為電子紙顯示器研發及製造大廠，目前電子標籤的庫存調整速度比原先預估的早，第1季庫存將調節完畢，第2季起出貨動能將大幅增加，由於電子紙的特性類紙質感、超低耗電、長時間閱讀不傷眼、廣視角與陽光下清晰可視等特性，符合市場需求，元太未來營運可期。

啟發投顧分析師 陳立委

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