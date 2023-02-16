陶文看台股｜有花堪折直須折

《陶文看台股》周四（02/16）【易卦、天象】趨勢另類觀察

【雷火豐卦】有花堪折直須折。

陶文老師奇門天星開運小叮嚀：

根據農民曆記載，今天是正月廿六日，雖然是「天貴合吉星」照拂的日辰，不過由於日犯「月刑、月害」，這一天依舊諸事不宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜東北方，休門〜正東方，生門〜東南方。

巳時：開門〜西南方，休門〜正西方，生門〜西北方。

午時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

天星圖日辰吉凶：

金星會相海王星釋放出刑剋磁場的今天，的確是個諸事不宜的日辰。

不過幸運的是，土星與太陽會相釋放出舒緩的能量，許多既定的事情依舊可以順勢執行，勢在必行的事務也可望再按部就班的情況下完成。

天星圖投資訊息：

金星會相海王星由於與太陰星形成了刑剋狀態，對於投資求財而言，這一天所面臨的恐怕不會只是弱化的問題，市場心理面的壓力恐怕不宜小覷。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤開低走低，氣壓高級沈重，終場收跌221點，成交量2221億元。再度上演「一黑一紅」的戲碼，紅黑相間成為了近期投資市場的八點檔。而這樣的戲碼，應該還是會再繼續上演。

【風水渙卦】渙散的卦象訊息出現了。

其他卦象訊息「………再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺卦象中的空方氣勢雖然明顯，而多方相對謙虛，不過從空方釋放善意的誠意十足看來，這將會是個容易出現機會轉折的卦象盤勢………」很可惜的是，此種轉折現象很可能會出現在第二天。

因此有了以下的卦象訊息「………就卦象而言，回檔站在營造短線財利的買方，將會是值得參考卦象趨吉避凶………」由此可知卦象並不排斥「一黑一紅」的戲碼，反而歡迎八點檔的發生。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【雷火豐卦】是這一天（02/16四）台股投資求財卦象。

這一卦說的是豐富、豐盛和豐碩，整體而言這是個好卦，不過從本卦的氣數排列看來，恐怕並不是如此。對於事務的執行而言，占得此卦速戰速決將會是值得參考的策略。

對於投資求財而言，自然也會是如此。

再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺卦象中的多方氣勢雖然明顯，不過還是出現了後繼無力與步調不協調的遺憾，因此這一天即便出現了幫助前一日營造財富的反彈走勢，也會是曇花一現的璀璨。

就卦象而言，這一天的短線有利可圖毋庸置疑，不過有花堪折直須折且也是不爭的事實。

吉利方位：正東方、東南方。

吉利顏色：黃色、咖啡色。

吉利數字：3、4、5、0。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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