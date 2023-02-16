劉烱德｜台積ADR跌 聚焦面板驅動IC及ABF

美國1月份整體零售銷售額月增3％（為近2年來的最大增幅），剔除汽油和汽車的零售銷售亦月增2.6％（同樣創近2年來最大增幅）。強於預期的零售銷售數據，顯示消費需求依然強勁，除強化聯準會鷹派立場，市場更擔憂的是聯準會是否會提高升息幅度。昨日美元指數及美債殖利率持續走升，但反常的是市場資金反而湧入科技和通訊服務類股，造成美股昨日四大指數收紅。

道瓊指數小漲38.73點（漲幅0.11％），標準微升0.28％，那指上漲0.92％，費半收漲0.37％，台積電及聯電ADR則是分別下跌5.31％及2.60％。

昨日加權指數受前一日台積電ADR盤後下跌影響，指數收盤大跌221.59點（1.42％）收在15,432.89點，成交量2,216億元，為價跌量增帶上下影的黑電阻線。外資反手賣超81.65億元，投信賣超9.29億元，自營商也是賣超16.59億元，合計三大法人同步賣超107.65億元。外資不單是賣現貨，台指期單日大減多單4,068口（目前未平倉淨多單剩下8,311口），在ETF賣出元大台灣50反1及國泰台灣加權反1分別有90,031張及11,491張，

台股上漲無量，下跌量增，買盤在下跌低接；無量難有好價，所以更應該留意外資近日動向，而美債殖利率及美元動向將牽動外資後續在台股的操作。

短線除繼續留意大盤價量背離的問題，近日電子成交比重下降，主要在半導體，相關個股留意短線強轉弱；儲能概念雖強，但多數個股漲幅已大留意爆量出賣壓；昨日外資及投信同步買進面板，短線可留意相關驅動IC個股外，另ABF三雄股價昨日轉強，或將出現落後補漲的機會。

文/華冠投顧分析師劉烱德

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