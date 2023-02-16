白易弘｜內需股擁人氣 關注2檔電網概念

周三（15日）下跌221.59點，收在15,432.89點，成交金額2,216億元。

週三（15日）受波克夏減持台積電ADR持股影響，台積電開盤即下跌超過3％，最低來到522元，台股加權指數開盤下跌156.81點，電子權值股賣壓沉重，金融與傳產族群普遍收跌，僅儲能與內需強韌電網計畫族群維持多方人氣。

技術面部分，加權指數日K黑棒跌破短期均線，KD在高檔區向下交叉，短線偏向回測月線與15,000整數支撐區。個股則強弱有別，有題材有業績加持的個股族群股價則持續創高。

選股方向為強韌電網計畫內需股，留意2檔潛力股 。

1.中興電（1513），台電10年強韌電網計畫，中興電累積取得台電及民間企業GIS絕緣開關訂單182億元，2022年又接獲核三廠太陽光電及風力發電機組建置標案37億元，統包工程合計70億元，推升在手訂單達272億元，預估至2025年底前訂單無虞。加上iCharging項目甫標下高速公路服務區第二期，包含蘇澳服務區、泰安服務區南北向、關西服務區以及仁德服務區南北向，總計四站六個快充站於2023年第三季啟用，目標3年內建置200個快充站。整體預估今年營收與獲利皆有望挑戰歷史新高。

2.華城（1519），預計將電動車充電部門獨立出來成立子公司「華城電能」，並推出自有EVALUE品牌電動車充電站，以提供車廠服務、充電設備、安裝工程及營運管理等一條龍式服務，與飯店、餐廳、7-ELEVEN便利商店、燦坤等廠商結盟，還替賓士、保時捷、奧迪、凌志及豐田等汽車品牌建置電動車充電樁。預估將在全台建置至少30座DC充電樁、AC充電樁增加500座。未來營收可望挹注母公司（華城）。

今（16）日觀盤重點：

1.台積電股價回測500整數關卡。

2.ChatGPT相關概念股漲勢延續性。

（文／資深分析師白易弘）

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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