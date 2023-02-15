陶文看台股｜回檔承接 營造短線財利

《陶文看台股》周三（02/15）【易卦、天象】趨勢另類觀察

【風水渙卦】回檔承接，營造短線財利。

陶文老師奇門天星開運小叮嚀：

根據農民曆記載，今天是正月廿五日，雖然是「天貴合吉星」照拂的日辰，不過由於日犯「橫天、厭對」，這一天依舊諸事不宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜東北方，休門〜正東方，生門〜東南方。

巳時：開門〜正北方，休門〜東北方，生門〜正東方。

午時：開門〜東南方，休門〜正南方，生門〜西南方。

天星圖日辰吉凶：

火星釋放衝剋磁場的今天自然是不理想的日辰，重要吉事最好避開這一天為宜。

不過幸運的是，木星釋放出舒緩磁場，因此順勢而為又成為了值得參考的趨吉避凶。

天星圖投資訊息：

金星會相海王星同時合相冥王星，按理說這是一種吉象，不過還是須要提防海王星的弱化本質。

水星進入寶瓶座，同時也開始準備逐步進入天王星的刑剋範疇，接下來的交易市場恐怕須要做好放護的功課。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤開高走高，氣勢如虹，終於一吐怨氣，這是個短線有利可圖的日辰，終場收漲110點，成交量1780元。

【澤山咸卦】的敏感現象果然十分強烈，非常符合目前不斷出現的一日紅、一日黑的市場。

其他卦象訊息「………再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺這依舊是空方主事的卦象，雖然氣勢並不明顯，不過壓力依舊不小………」不過就盤勢而言，卻十分爭氣，但從量能未能同步看來，卻也透露出壓力的訊息。

於是出現了這個訊息「………不過幸運的是，從卦象氣數的流動中發覺這一天的空方善意十足，因此下檔有撐的現象將會繼續出現………」不但有撐，同時有勁。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【風水渙卦】是這一天（02/15三）台股投資求財卦象。

這一卦說的是渙散，理論上這不會是個好卦，不過卦象氣數的排列卻容易出現突變的表現，就拿這一卦來說，在於事務的執行上，容易出現初期不理想，後期才會展現效果的情形。

對於投資求財而言，也將會是如此。

再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺卦象中的空方氣勢雖然明顯，而多方相對謙虛，不過從空方釋放善意的誠意十足看來，這將會是個容易出現機會轉折的卦象盤勢。

就卦象而言，回檔站在營造短線財利的買方，將會是值得參考卦象趨吉避凶。

吉利方位：正北方、西北方。

吉利顏色：藍色、白色。

吉利數字：1、6、7、0。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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