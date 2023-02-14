陳立委｜AI受惠股及餐飲股為市場主流

近年來人工智能技術在各項領域得到了廣泛的應用。特別是在投資管理、問題搜尋、客戶服務等方面，AI技術已經成為了不可或缺的工具。最近美國軟體大廠微軟Microsoft 公司表示，他們計劃將ChatGPT技術應用到旗下的Bing搜尋交易系統中，這個最大的AI軟體領域的一場新競賽正式開打，相關概念股可望持續受到資金關注。



近期資訊軟體類股持續火熱，如倍力（6874）、資通（2471）、凌群（2453）、緯軟（4953）等，早已深耕並提供人工智慧應用開發與諮詢服務，加上近期大陸的百度公司即將推出『文心一言』聊天機器人，政府擔心大陸生產的AI可能在回答台灣的問題上有些偏見，近期台灣也將想辦法推出自己的聊天機器人，短線上仍可留意AI軟體開發類股。



另一方面，受惠疫情政策的限制措施解除方向，解封概念股持續受惠，餐飲類股如：亞洲藏壽司（2754）、美食-KY（2723）、瓦城（2729）、王品（2727）等，今年人潮生意明顯回流，且近期公布的元月營收，表現優於法人預期，接下來還有228連續假期，餐飲類股可望持續受惠復甦的商機。



台股指數今早以15,584點紅盤開出，早盤最高來到15,669點，有創下今年來的波段新高，並站上5日及10日均線之上，技術線型看起來相當正面，但美中不足的是成交量未能同步放大，代表市場缺乏足夠的參與度，如果指數要挑戰萬六關卡，成交量還是需要放大些。



整體經濟方面，美國 1 月消費者核心物價指數（CPI） 報告即將出爐，由於聯準會（Fed）將CPI作為其貨幣政策的一個重要指標，用於衡量通貨膨脹的水平標準，如果CPI數據不如預期，FED可能會採取升息等措施來抑制通貨膨脹；反之，如果CPI數據持續下降，FED可能會縮短貨幣緊縮政策的時間，這將有利台股持續向上進攻。

啟發投顧分析師 陳立委

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