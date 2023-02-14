陶文看台股｜順勢低接 營造短線財利

《陶文看台股》周二（02/14）【易卦、天象】趨勢另類觀察

【澤山咸卦】順勢低接，營造短線財利。

陶文老師奇門天星開運小叮嚀：

根據農民曆記載，今天是正月廿四日，雖然是「天貴合吉星」照拂的日辰，不過由於日犯「月刑、月害」，這一天依舊諸事不宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

巳時：開門〜東北方，休門〜正東方，生門〜東南方。

午時：開門〜東南方，休門〜正南方，生門〜西南方。

天星圖日辰吉凶：

日土會相釋放刑剋磁場，這是個壓力十足的日辰。

幸運的是，由於冥王星的舒緩，海王星的伸援，許多勢在必行的事務依舊可以順勢而圍的模式執行。

天星圖投資訊息：

金星會相海王星，再接到冥王星與太陰星的祝福，對於投資求財而言，這是一種吉利的寫照。

不過海王星的弱化現象還是不宜小覷，而此種現象已然在昨日的盤勢中出現了。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤開盤下走，早盤9：30跌到最低，10：20再觸底之後反彈，只可惜還是在盤面下活動，終場收跌42點，量能1768億元，價跌量縮。

【火天大有】的壯盛並沒有出現，那是因為「由於卦象氣數的排列並不利於理想的實現」，卦象早已有言在先。不過是否「危機是轉機」就要看今天盤勢的表現了。

其他卦象「………再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺雖然卦象中的空方動作頻頻，不過由於氣勢並不明顯，再加上也沒有出現危害多方的現象，因此震盪整理中依舊不乏機會的掌握………」。

以及「………就卦象而言，雖然多方氣勢受到了鼓勵，但可惜的是，由於推升指數的元素與節奏並不協調，因此這一天即便出現了利多鼓勵，盤勢的表現恐怕還是不如市場預期………」的確不如預期。

卦象占卜如果可以和線型技術結合，應該不會只是如虎添翼而已。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【澤山咸卦】是這一天（02/14二）台股投資求財卦象。

這一卦說的是敏感，對於事務的執行而言，代表的是動輒得咎，再加上卦象氣數的排列，對於重要事務而言，多觀察，少動作是值得參考的策略。

對於投資求財而言，也是如此。

再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺這依舊是空方主事的卦象，雖然氣勢並不明顯，不過壓力依舊不小。

不過幸運的是，從卦象氣數的流動中發覺這一天的空方善意十足，因此下檔有撐的現象將會繼續出現。

只不過可惜的是，即便卦象中的多方氣勢頗佳，卻依舊因為步調並不協調而有志難伸。

因此就卦象而言，即便利多消息鼓勵，這一天的盤勢也有機會獲得激勵，然而整體盤勢還是容易陷入以低接為佳，追逐不宜的窘況中。

吉利方位：東北方、正北方。

吉利顏色：黃色、藍色。

吉利數字：8、1、9、0。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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