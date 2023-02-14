劉烱德｜多空關鍵 台股今再戰15,616頸線

在美國即將公布1月份CPI通脹數據前（目前市場預估可能月增0.5％），聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）於昨日表示，聯準會需要持續升息，迫使通膨朝目標利率水準下降，雖然緊縮貨幣政策有成本和風險，但比起允許高通膨持續下去的代價要大得多。

昨日美股四大指數開盤漲跌不一，但隨著美國公債殖利率拉回，讓科技股出現反攻機會，Meta、微軟及Netflix收盤漲幅都超過3％；收盤道瓊指數上漲376.66點漲幅1.11％，那指漲幅1.48％，標普上漲1.14％，費半上漲1.53％；台積電及聯電ADR則是分別上漲0.78％及0.73％。

昨日台股小跌42.37點收在15,544.28點，持續在高位狹幅震盪，為價跌量縮帶短下影T字黑K線，外資賣超54.67億元，台指期單日增加多單582口（目前未平倉淨多單友12,264口），同時再賣出ETF元大台灣50反1有13,511張，短線外資線或雖有調節，但衍生性商品仍偏多操作。

昨日電子成交比重下降，權值股晶圓雙雄、高價股及矽智財也普遍走弱，軍工股也出現漲多拉回跡象；生技股隨著2023生策年會即將在2月16日登場，成交占比接近1成短線依然強勢。

大盤近日高檔震盪，下方自去年6月至今所形成的頭肩底大頸線15,616是目前最重要的多空關鍵；事實上，加權指數從新春紅盤台積電領軍上攻已11個交易日，雖曾突破卻一直無法有效的站穩，期間新台幣匯率由升轉貶，但至目前看來外資並未明顯棄守；今日美國即將公布1月份CPI最關鍵通漲數據，美股主指在數據公布前先以上漲反應，台股今日跟風將再度挑戰15,616點。

文/華冠投顧分析師劉烱德

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