4檔ChatGPT概念股狂飆 王文良曝買點

與網路另一端真實玩家互動分享喜怒哀樂，合作無間的戰友情誼、期待結局的緊張、勝負揭曉瞬間的興奮、失落，正是遊玩大型多人線上RPG和世紀帝國這類連線對戰策略模擬遊戲最大樂趣。動畫刀劍神域創作精髓是刻劃大量真實玩家在VR虛擬世界中複雜的人性碰撞激盪出真實恐懼與感動情緒，擁有不少動漫粉絲。人與人互動產生隨機、無法預測的反應帶來的驚喜與刺激，以前電腦模擬不來，樂趣貴在真實。

2016年圍棋界人機世紀對決，Google人工智慧AlphaGo最終4:1擊敗南韓棋王李世乭；2017年進化版的AlphaGo和世界冠軍棋士柯潔比試，柯潔配合八段棋士協同作戰，AlphaGo取得全勝戰績，比賽結束獲中國圍棋協會授予職業圍棋九段稱號，在沒有人類對手之後，宣布退役。柯潔賽後曾說:「當我被AlphaGo以2:0領先，徹夜未眠，第三盤它下出讓我感到寒冷的一步棋，令我感到絕望的一步棋，我渾身顫抖，再也控制不住情緒衝出對局室找到無人角落哭了起來。」具有學習與進化能力的AI，正式出現在世人面前。

最近越來越多人在社群平台分享與聊天機器人ChatGPT的對話，有些啼笑皆非，有些令人讚嘆。TikTok、Instagram分別花了9個月與兩年時間才達成1億用戶，根據瑞士銀行集團2023/2/2公布的研究，ChatGPT僅推出2個月活躍用戶達到1億，成為有史以來成長速度最快的應用程式，有別以往，電腦不再冷漠制式回覆，而是仿真人般思考回應。

ChatGPT對提問的理解能力超乎過去人們對AI的認知（打中文也能通），由於擔心學生作弊，包括紐約市等美國部分大學，禁止在課堂使用ChatGPT，因為它是目前最強大的聊天機器人，幾乎無所不知，任何問題都難不倒，重覆輸入相同問題能得到不同答案。AI發展已成趨勢，ChatGPT一夕爆紅，相關概念股人氣最旺當屬創意、世芯、威盛、凌陽。

攤開2/9台股成交金額榜單，股本僅13億的創意成交129億高踞第一，2/3法說會釋出第一季營收將季減雙位數，澆不滅投資人追求創意的熱情，因為創意與台積電、韓國SK海力士合作推出超寬頻記憶體方案，可應用在CPU、GPU、AI領域，市場點名為ChatGPT概念股。2/9創意爆量留上影線拉回，短線籌碼凌亂，技術面支撐在前波高點822元。

世芯受惠北美客戶AI晶片進入量產，去年9月營收14億6,434萬元創新高後，11月17億6,489萬再創新高，今年來NER端來自中國HPC訂單可望放量，營運展望佳。2/9衝破千元大關，短線漲幅已大，1/5高點897元附近支撐強勁。

聊天機器人帶起AI晶片需求，威盛繼元宇宙之後，又有AI話題，2/8成交11,396張、2/9擴增到37,557張，相對大盤的量縮，威盛人氣上升，當沖客來去自如，短線不妨等回檔到1/9高點71.6元之下再考慮介入。

ChatGPT爆紅，讓市場想起2008年那隻由鴻海製造，凌陽提供語音IC命名為Pleo的小恐龍。媒體當時報導：這是全世界第一隻擁有「情緒」的電子寵物，透過內建感應器與環境互動，具有「學習」能力，還有各種擬人化的情緒拉住尾巴抓起來會鬧脾氣。凌陽2/7僅成交1,312張，市場興趣缺缺，2/8成交量暴增超過10倍來到16,386張，12日線支撐在24.4元，人氣股急漲後的急跌才是買點。

電影魔鬼終結者發動核子武器毀滅人類的天網與駭客任務構築虛擬世界的母體，都是從人類發明的AI人工智慧自我進化而來，80年代上映的神通情人夢，男主角不小心打翻香檳，酒滲入電腦主機板，電腦秀逗後產生心智，與住在樓上的大提琴家女主角合奏音樂，談起戀愛。AI距離人類現實生活原本十分遙遠，如今AI會學習、進化、聊天，曾是手機大廠的NOKIA最有名的廣告詞:「科技始終來自於人性」，科技要滿足人性的需求。ChatGPT聊天機器人問市，滿足人類與具有思考能力AI人工智慧互動的渴望，敞開心胸接納新科技，耐心等待相關題材股買點，未來有無限想像空間。

資深分析師 王文良 ※本資料由分析師王文良提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。 資深分析師 王文良 【經歷】

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國票聯合證券證券課 課長

鑫報主筆 總統投顧分析師

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非凡股市現場特約來賓

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