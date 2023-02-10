反彈結束了? 郭憲政用1招找「好買賣點」

今年開年後，台股呈現一波連續上漲的走勢，這波漲勢是否會繼續下去，可由四個面向觀察空抵區：

1.加權指數：2022年12月1日K高15,152，12月29日K低13,981，高點向上0.382位置15,599，向上0.618位置15,875。也就是說加權指數已進入空抵區。

2.電子類股：2022年12月1日K高707.82，12月29日K低636.42，高點向上0.382位置735，向上0.618位置751元。也就是說電子類股指數已進入空抵區。

3.台積電（2330）：2022年12月1日K高508元，12月29日K低442.5元，高點向上0.382位置533元，向上0.618位置548元。也就是說台積電已進入空抵區。

4.櫃買指數：2022年12月6日K高193.88，12月29日K低178.44元，高點向上0.382位置199.8，向上0.618位置203.4元。也就是說櫃買指數已進入空抵區。

從這四個面向分析，可以知道台股已進入空抵區，故操作個股的投資人就要留意個股的空抵區。除了上週文章談的8檔個股空抵區外，本文再提供5檔熱門股的空抵區供投資人參考。

1.聯詠（3034）：2022年1月3日K高546元，9月30日K低208元，低點向上0.382位置337元，向上0.618位置417元。也就是說聯詠本波的空抵區為337元~417元。

2.聯發科（2454）：2022年6月9日K高935元，9月30日K低533元，低點向上0.382位置686元，向上0.618位置781元。也就是說聯發科本波的空抵區為686元~781元。

3.欣興（3037）：2022年12月5日K高168.5元，2023年1月5日117.5元，低點向上0.382位置137元，向上0.618位置149元。也就是說欣興本波的空抵區為137元~149元。

4.創意（3443）：2022年12月20日K高822元，12月29日K低630元，高點向上0.382位置895元，向上0.618位置940元。也就是說創意本波的空抵區為895元~940元。

5.智原（3035）：2022年12月5日K高182.5元，2023年1月3日K低141.5元，高點向上0.382位置198元，向上0.618位置208元。也就是說智原本波的空抵區為198元~208元。

文／啟發投顧分析師 郭憲政