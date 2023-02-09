陳立委｜AI熱潮來襲 留意3檔受惠股

人工智慧（AI）題材受到矚目，由美國人工智慧廠商OpenAI開發的聊天機器人ChatGPT帶領全球熱潮，全球軟體大廠微軟（Microsoft）更是大舉加碼投資，吹起AI圈一陣投資颶風，而這股熱潮也吹到了台股。

雖然說谷歌（Google）為了不讓對手專美於前，推出自行研發的機器人Bard，卻因為在回答太空望遠鏡問題時出錯，讓谷歌遭受股價重挫下殺，8日大跌7％，但相信谷歌會盡速修正程式，2023年依然為AI發展成熟之年。

近期IC設計類股、資訊軟體類股紛紛走強，如創意（3443）、M31（6643）、凌群（2453）、偉康科技（6865）等，早已深耕並提供AI產業相關的應用服務，可望持續受到外資、投信法人的青睞。

個股方面，已開始陸陸續續公布元月營收，投資人可留意月營收表現好，且未來出貨量持續增加的個股，如：

1.晶心科（6533）：去年第3季EPS5.77元，前3季EPS共9.65元。晶心科為嵌入式微處理器核心RISC-V智財企業，隨著人工智慧AI持續發展，需要極高計算量要求，而晶心科可提供高效的控制處理功能和強大的計算加速能力，未來成長潛力高。

2.愛普*（6531）：去年第3季EPS4.32元，前3季EPS共11.71元，元月營收較去年同期成長-63.59％。愛普為客製化記憶體供應商，愛普的3D異質堆疊技術可提高晶圓更佳品質，受惠人工智慧AI對於記憶體的頻寬需求越來越高，愛普今年出貨量可望優於去年。

3.M31（6643）：去年第3季EPS3.26元，前3季EPS共7.18元，元月營收較去年同期成長12.42％。M31為矽智財開發商，提供客戶人工智能IP解決方案，滿足AI應用對低功耗、高能效、高傳輸性能的需求，在效能及可靠性有更多競爭優勢，今年營運可期。

啟發投顧分析師 陳立委

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