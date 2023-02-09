白易弘｜電子有望續攻 選股方向留意1族群

周三（8日）上漲217.26點，收在15,618.17點，成交金額2,256億元。

周三台股受美股費半指數大漲激勵，電子股由台積電與IC設計類股領軍大漲站穩半年線，外資買超族群由上市權值股移轉到電子半導體高價族群，有利台股站穩年線並形成輪漲格局。矽智財族群為此段漲勢表現最為整齊族群，世芯-KY（3661）站上千元，台股再現七千金，創意（3443）距千金也僅一步之遙。

技術面部分，加權指數日K紅棒收在年線之上有效站穩，KD在高檔區，短線偏向在年線附近狹幅整理化解年線反壓。個股則強弱有別，有題材有業績支撐的個股族群股價則持續創高。

選股方向為一月營收創高族群，留意2檔潛力股，

1.智原（3035），2022年全年合併營收130.65億元，年增高達61.6％，創下歷史新高亦達成年營收成長60％目標。2023年一月營收10.75億元創同期新高。展望2023年，ASIC量產營收可望從去年的一成提升至15％，推升今年營運成長動能。

2.啟碁（6285），受惠缺料緩解、網通主晶片供應充足，推升去年12月營收達94.1億元，年增35.2％，優於市場預期，帶動第四季營收持續創高，全年營收達952.57億元，年增達41.69％，網通基礎建設延續屬剛性需求，電信終端設備網通廠訂單能見度已達2023下半年，啟碁車用產品、5G FWA CPE、WiFi-6與低軌道衛星產品出貨持續成長，全年營收仍可望較去年成長。今年出貨動能增溫，營收可望持穩向上，突破千億大關。

今（9）日觀盤重點：

1.電子成交比重持續維持60％以上有利指數上攻。

2.高券資比個股軋空氣勢。

3.高價電子股拉動族群比價效應。

（文／資深分析師白易弘）

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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