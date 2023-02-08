范振鴻｜台積電攻堅 留意短線漲多股整理

8日加權指數收漲217.26點（1.41％），量能2,256億元，量能重回量增格局，盤面再次轉為電子權值拉抬指數，台積電漲3.25％，貢獻141.91點漲點，超過一半指數漲點，聯發科漲3.77％貢獻13.9點，強勢族群則是由ChatGPT概念的IP矽智財與IC設計，創意、PMIC的矽力-KY、DRAM相關的愛普漲停，面板驅動IC相關的聯詠、瑞鼎也各有7％表現，大漲5％以上的不少，生技族群少數續強，保瑞漲停，合一漲5.49％，弱勢股則為金融族群。

昨晚聯準會主席鮑爾談話沒有新的鷹派言論，大致上維持2月FOMC說法，並未因上周五非農數據意外強勁而修正說詞，同時也未有打壓市場的言論，在沒消息就是好消息的狀況下，市場鴿派解讀，美股上漲反應，但鮑爾仍示警「如果強勁的就業數據持續下去，終端利率可能會更高。」

技術面加權指數持續維持多方勢頭，儘管總經仍有各種風險，但短線沒有頭部現象也無反轉疑慮，那就是持續偏多看待即可，只需留意短線多頭家數比例已經來到70％以上，說明短線過熱，今天也明確見到資金快速輪動，中小型個股開始有早盤拉高，尾盤吐回漲幅，收長上影線的狀況，提醒投資人開始留意追高風險。歷史經驗接下來也要留意指數未必下跌，但中小型漲多個股開始進入整理或開始修正。

文／華冠投顧分析師范振鴻

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