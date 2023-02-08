陶文看台股｜多空分歧 買黑賣紅

《陶文看台股》周三（02/08）【易卦、天象】趨勢另類觀察

【火澤睽卦】多空分歧，買黑賣紅，順勢而為。

陶文老師奇門天星開運小叮嚀：

根據農民曆記載，今天是正月十八日，擁有「天德吉星」與「福星」照拂的今天，自然也是個吉利的日辰。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

巳時：開門〜正北方，休門〜東北方，生門〜正東方。

午時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

天星圖日辰吉凶：

火星、金星與太陰星形成了一個十分不協調的天星結構，按理說這是個非常不吉利的日辰，不過幸運的是，由於木星與太陽從不同位置釋放不同的舒緩能量，這一天的貴人能量是充滿的。

天星圖投資訊息：

金星磁場並不理想，不過天王星舒緩了負能。

木星舒緩了火星三刑會沖的緊張磁場，對於投資求財而言，代表的是緊張中依舊不乏財利可期。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤以小紅開出，隨即回到平盤附近以狹幅的方式震盪，終場收小紅4.87點，量能出現了萎縮為1879億元。

【澤火革卦】的革除現象出現了，那就是站在賣方的氣氛不脛而走。

其他卦象訊息「………再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺空方雖然氣勢並不明顯，不過卻出現了被動式的變化………」。

以及「………大盤再度上演盛極而衰，同時也反應了低接的機會值得掌握的訊息………」。

還有「………另外值得留意的是，卦象中的多方不但氣勢不佳，步調也十分不協調，這一天的財利極為有限………」。

收盤後觀察發覺卦象占卜真的很神奇，整體盤勢的發展就好像事先獲得了掃描一般。老祖先的智慧的確讓人敬佩。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【火澤睽卦】是這一天（02/08三）台股投資求財卦象。

這一卦說的是事與願違，同時也描述了一種「出乎意料」的現象，對於事務的執行而言，代表的是絕對不要預設立場。

對於投資求財而言，也是如此，也就是絕對不要猜測盤勢。

再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺這是個支撐力道十分強勁的卦象，雖然多方的步調並不協調，而多方也在動作頻頻，不過從空方出現了一種善意看來，這一天的盤勢不但下跌不易，應該也會是個短線有利可圖的卦象。

然而值得一提的是，與其說空方的善意為德不卒，不如說多方自我條件並不理想。此種現象和目前一直上演的多空戲碼十分相似，那就是「一天紅、一天黑，一天混沌不清」。

有人說很難操作，有人卻說「太好了！」，因為可以買黑賣紅順勢而為。

吉利方位：正西方、正東方、東北方。

吉利顏色：白色、橄欖黃。

吉利數字：7、3、4、0。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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