資金搶進元月營收績優股 專家點名12檔

Fed鷹鴿交錯 資金搶進元月營收績優股

近日美國勞工部公布最新就業數據，今年1月份非農就業人數新增51.7萬人，遠高於市場預期，投資人擔心美Fed貨幣政策再度偏向鷹派，市場情緒趨於保守。先前市場普遍認為從美Fed全面偏鷹，到開始討論何時不升息，這件事本身就是鴿派訊號；如今，美Fed主席鮑爾最新談話表示美國通膨減緩過程已經開始，但是對抗通膨還有很長的路要走，初步穩定了市場情緒，貨幣政策由緊縮轉為中性的趨勢持續。

上周跳空大漲的的台股，本周出現空方抵抗，指數暫於高檔震盪。短線上，先前提到周級別的N字上攻已經展開，多方僅要守穩上周低點15,265點，多頭格局不變，本波上攻目標仍看N字等距測量的16,600附近。只是由於元月有淡季效應，儘管有淡季不淡的股票個別表現，但以整體來看，淡季確實讓買盤對於權值電子股相對保守，當前上攻的主要推升動能仍在美Fed的後續態度，這會影響資金流向，特別是主攻台積電等權值股的外資。

當前進入營收密集公布期，由於元月工作天數較少，元月營收能較去年同期成長者，2月在恢復正常工作天數後，一般而言，多數營運也應該不會太差，今年第一季的業績有機會淡季不淡，甚至逆勢成長，故在衡量今年營運的首個參考指標－元月營收公布後，盤面資金也隨之轉向，流入元月營收較佳的股票。

電子方面，如工業電腦的威強電元月營收6.67億元，年增7.8%、充電樁零件的建碁元月營收2.14億元，年增49.8%、半導體測試介面的雍智科元月營收1.2億元，年增6.7%、同為半導體測試介面的穎崴元月營收4.26億元，年增35.5%、電子檢測的耕興元月營收4.25億元，年增1.2%、網通的智邦元月營收62.7億元，年增19.2%、太陽能網版印刷的倉和元月營收1.39億元，年增3.7%、電動車機構件的華孚元月營收4億元，年增33.9%等，股價相繼轉強。而非電方面，絲束及醋片廠材料的材料-KY元月營收4.32億元，年增58.4%、精密金屬加工的jpp-KY元月營收1.82億元，年增48.5%、生技的南光元月營收1.65億元，年增16%、同屬生技的健喬元月營收4.22億元，年增11.3%等，股價也加溫，後續可列入追蹤。

（文／摩爾投顧蔡正華分析師）

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