陳立委｜台股整理走勢 留意3檔成長股

由於非農就業數據表現強勁，市場擔憂美國聯準會政策轉向鷹派，昨美股四大指數全數收黑，但跌幅不大，跌幅介於 0.1% ～ 1.7%。



受到市場情緒不佳影響，今日台股以15,376點開出，盤中最高來到15,462點，指數在平盤左右遊走，從技術線型來看，指數受到5日均線反壓，但仍在10日均線及月均線之上，只要國際市場不要出現黑天鵝事件，台股依然樂觀正向看待。



類股方面，生技類股族群表現相當亮眼，如：保瑞（6472）、國光生（4142）、美時（1795）、鐿鈦（4163）、晉弘（6796）等。主要是新春以來，生技股利多連發，近1個多月以來，多家生技公司發布取得藥證，加上陸續公布的1月營收大多優於市場預期，預估生技類股將持續火熱。



以去年的業績和今年的趨勢來看，可留意月營收持續成長且訂單能見度高的個股，如以下潛力股：



1.華孚（6235）：去年第3季EPS 0.5元，前3季EPS共 1.11元，元月營收較去年同期成長 33.9%。華孚為鎂合金及鋁合金壓鑄零組件公司，因轉型電動車市場有成，業績突飛猛進，打入特斯拉等電動車大廠供應鏈，目前訂單能見度達第三季，預估今年業績可望較去年成長。



2.jpp-KY（5284）：去年第3季EPS 1.69元，前3季EPS共4.03元，元月營收較去年同期成長48.51%。jpp-KY為金屬精密機構件製造大廠，專攻航太飛行控制電腦機殼、駕駛艙飛行儀表控制機殼等等，展望今年仍是穩健中成長，隨著國際疫情接近尾聲，航太訂單持續增加，今年營收有機會挑戰歷史新高。



3.耕興（6146）：去年第3季EPS 4.7元，前3季EPS共12.52元，元月營收較去年同期成長1.2％。耕興為無線網通之射頻標準測試及認證公司，目前耕興實驗室24小時無休運作，以因應及消化滿手訂單，受惠網通持續走向高階發展，新世代WiFi 7網通認證將使得耕興穩健成長。

啟發投顧分析師 陳立委

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