劉烱德｜美元指數強彈 這2類股有轉強機會

昨日美股持續反應強勁的1月非農及失業率，擔憂聯準會升息步調不緩反變得更加鷹派，市場波動暗潮洶湧，美元指數連三升，美債殖利率攀升，引發科技股賣壓加劇，美股四大指數周一（6日）全面收黑；道瓊小跌近35點跌幅0.10％，那指下跌1％，標普收黑0.61％，費半下跌1.7％。台積電及聯電ADR則是分別下跌2.99％及3.57％。

昨日加權早盤開低震盪走低，台積電及ABF三雄成盤面電子下跌重心，雖有鴻海撐盤，最終在半導體及航運股拖累及台積電尾盤賣單下，指數收盤跌點擴大到209.84點（1.34％），成交量2,022億元，為價跌量縮黑實體K，短線多方守年線及下方往上跳空缺口。

新台幣匯率轉貶，外資由買轉賣，單日賣超125.58億元，台指期單日減多單1,412口（目前未平倉淨多單仍有7,915口），同時賣出ETF元大台50反1有13,658張籍元大台灣50有5,088張。

本周由於受到美元指數短線強彈，新台幣轉為貶值，外資賣超股市買氣縮手，半導體相關及矽智財多數個股短線出現獲利賣壓；後市持續留意美元指數走勢及對應的外資買賣狀況，短線可留意今日剛轉強站上季線的電動車指標股「鴻海」外（昨日外資買超第二名9,759張），同時還有高價生技股轉強的機會。

文/華冠投顧分析師劉烱德

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