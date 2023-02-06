陳秀芳｜盤勢偏多震盪 提前布局業績股

上周五美股四大指數皆跌，其中費半下跌1.90％，今天台股開低震盪走低，電子權值股疲弱，台積電（2330）、聯發科（2454）跌幅2.95％、2.66％，台積電影響大盤負點數133.71點，上市八大類股跌多漲少，終場大盤下跌209.84點，收在15,392.82點，跌破五日線。

今日台幣匯率貶值，來到29.974元附近，而從資金流向觀察，電子成交比重降至6成以下，來到58.88％，電子零組件、化學生技醫療成交比重9.83％、9.62％，較抗跌的族群為觀光、生技醫療族群，漲幅2.84％、2.62％；表現相對弱勢族群為半導體、航運族群，跌幅為2.81％、2.12％。

從籌碼面觀察，外資終結連五日買超，本日賣超125.62億，投信亦連六日買超，本日買超2.65億。從技術面觀察，今日盤勢回檔，惟1/30關鍵K棒低點未破，短線仍為多頭氣勢佔上風，在年線壓力下，盤勢震盪機率高；櫃買今日跌勢較大盤小，跌幅0.62％，但仍站在所有均線之上，較抗跌的類股為觀光、建材營造族群，漲幅1.14％、0.12％，表現相對弱勢的為文化創意、半導體族群，跌幅為2.77％、1.85％。

今日資金明顯流入生技族群，美時（1795）攜手Unicycive開發腎臟用藥，激勵股價攻上漲停，創下歷史新高，亦帶動多檔生技個股上漲，像是強生（4747）漲停、南光（1752）、保瑞（6472）、長聖（6712）漲幅3.4％~8.66％不等，接下來可留意後續具有題材、以及營收表現亮眼的個股進行布局。

文/華冠投顧分析師陳秀芳

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