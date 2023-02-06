賴昇楷｜短線漲多回檔 留意5檔潛力股

上周台股金兔年開紅盤正如農曆年前所料延續漲勢，大盤周線大漲669點，櫃買指數更是天天上漲連五紅，不過短線激情過後，今天則是隨著美股出現修正，大盤在台積電、聯發科、聯電、欣興、南電、長榮、陽明等權值股領跌下回檔209點失守五日線、櫃買指數跟跌0.62％。

今天台股雖然回檔，但是回檔過程成交量和「委賣張數」同步萎縮，代表整體賣壓規模並不大，另上市櫃合計跌家數與漲家數相差也不大，期貨亦由逆價差轉為正價差，加上波段方面還有法人庫存水位急速攀升、「借券賣出餘額」大幅減低、大盤融資餘額降到兩年多來的低檔水位等籌碼優勢，種種跡象都顯示短線下跌偏向漲多休息而非多頭結構改變，大盤只要守在前波高點15,152之上皆屬強勢姿態。

留意下列5檔潛力股：

1.天宇：（1）鋰電池模組及儲能櫃製造商，為全球第四大儲能系統廠美商普威（Powin）獨家代工儲能櫃及電池模組。積極擴展自有品牌儲能櫃業務、受惠再生能源產業搭配儲能系統需求持續增長、儲能系統應用進入快速成長期、自動化生產效益提升產品毛利率，去年營收14.81億元，年增63.6％創6年新高。（2）已切入營益率頗高的台電AFC（自動調頻）電網領域，去年以來陸續取得自有案場共18MW，預計今年陸續興建後投入營運。台電預定2025年前建置AFC需求共1500MW（dReg及E-dReg），此項服務將運用儲能電池系統同時執行調頻及電能移轉服務，提升系統調度彈性，確保再生能源穩定供應，再加上太陽光電廠均需搭配設置至少10％的儲能系統，以提高電力系統韌性，同時擴大再生能源設置量，無疑將儲能市場需求再度推升。

2.華星光：（1）產品包括光通訊主動元件及模組、晶粒與其他代工，近年營運策略轉向「5G網路、資料中心」市場，2022年100G、400G光收發模組量產出貨，帶動營收逐季走揚，Q4營收攀升至4.77億，季增39％、年增124％，稅後盈餘上看1.7億，EPS約1.3元，全年EPS則可望來到2.65元，較2021年轉虧為盈。（2）今年主要成長動能仍是光收發模組，此外，全球積極建設5G高速網路及雲端運算與資料中心的應用需求持續看升，公司積極開發高精度/高功率產品，也同時擴大代工業務，營運可望穩健成長。

3.中興電：（1）台電編列10年5,645億預算的強韌電網計畫，是歷來台電單一性計畫最大金額。國內唯一通過國產化345KV電壓等級高壓氣體絕緣開關（GIS）設備合格廠商中興電，其台電營收占比達45％，同時氣體絕緣開關GIS產品在345KV、161KV合計市占率高達85％將明顯受惠，目前接獲台電345KV超高壓GIS訂單近180億元，在手訂單超過230億元，預期2022～2025年每年業績兩位數成長。（2）台南七股的太陽能光電廠2022年將貢獻營收約14.7億，挹注EPS約1元，花蓮案場預計2023年下半年完工，未來每年EPS貢獻約1.8～2元。氫能方面發展，2022年上半年已開始交貨中國業者貨櫃型分散式加氫站訂單，隨著中國加速發展氫能產業，也將大啖相關商機，旗下的太陽能、氫能及儲能等綠能事業將成未來推升營運的重要動能。

4.宜特：（1）受惠AI、伺服器、先進製程、車用電子等領域成長動能強勁，帶動材料分析（MA）、故障分析（FA）、可靠度驗證（RA）需求，2022年12月營收3.33億創單月新高，連帶推升第四季、全年營收皆寫新猷，全年EPS挑戰5元。（2）目前訂單能見度看到2023下半年，營收成長動能將延續。埔頂廠去年底材料分析（MA）產能將增加30〜40％，今年因應需求提升仍會持續擴產。。

5.家登：（1）主要產品為光罩盒（營收佔比60％）及晶圓傳載盒（營收佔比20％），也是全球高階光罩傳載解決方案的領導廠商，客戶包含台積電、Intel等半導體大廠。去年11月營收4.32億，12月營收6.48億元（月增49.77％，年增59.52％），連二月創歷史新高。2022年Q4營收攀升至13.31億（季增24.53％，年增11.24％），全年營收達44.92億（年增43.92％），預估全年EPS11.5元，通通創歷史新高。（2）在EUV光罩盒市佔率逾8成，在半導體大廠持續導入先進製程下，出貨穩健攀升。晶圓傳載盒受惠中國加速採用非歐美日供應鏈，公司產品在中國市場顯著成長，目前訂單能見度已達2023年下半年，受惠兩岸客戶訂單暢旺，公司估計2023年12吋晶圓傳載盒月產能將提升1倍達到2萬片以上，全年晶圓傳載盒營收將年增30~40％。

文/華冠投顧分析師賴昇楷

※本資料由 華冠投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!