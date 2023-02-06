陶文看台股｜不疾不徐 順勢而為

《陶文看台股》周一（02/06）【易卦、天象】趨勢另類觀察

【雷澤歸妹】不疾不徐，順勢而為。

陶文老師奇門天星開運小叮嚀：

根據農民曆記載，今天是正月十六日，雖然出現了「小耗星」的身影，不過由於「天貴吉星」的護持，這一天依舊諸事通宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

巳時：開門〜東北方，休門〜正東方，生門〜東南方。

午時：開門〜正南方，休門〜西南方，生門〜正西方。

天星圖日辰吉凶：

三刑會沖開啟一天與一週的序幕，這將不會是個平順的一天，恐怕也不會是個吉祥的一週。

對於事務的執行而言，最需要的是情緒的管理，沒有情緒是最好的情緒，心開運就開。

天星圖投資訊息：

太陽刑剋，金星刑剋，幸運的是木星磁場穩定，對於投資求財而言，短線上的震盪難免，不過以季線角度來說，還是值得尋找介入的低點蓄勢待發。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

上週五台股開小紅震盪走低，最後依舊收小紅，留下了一根長下影線，量能2409億元。

【地天泰卦】的平穩現象出現了。不過就這個卦象的氣數排列而言，卻不是如此的現象也出現了。

其他卦象「………再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺這是個空方強勢主事的卦象，因此出現整理性的震盪十分正常………」。

以及「………不過幸運的是，由於卦象中的空方後繼力道並不明顯，因此即便出現影響多方能量發展的現象，也將會是短線的正常現象………」。

還有「………這一天即便出現迷人低點也還是不宜進場承接，而此種現象也容易在這一天的成交量上頭獲得觀察………」這一點雖然沒有得到市場的認同，不過本周一的盤勢應該會出現該有的交待。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【雷澤歸妹】是這一天（02/06一）台股投資求財卦象。

這一卦說的是「始亂終棄」，對於事務的執行而言，代表的是不疾不徐，按部就班為宜。

對於投資求財而言，也是如此。

再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺空方氣勢不但明顯，而且出現了動作頻頻的現象，因此這一天的盤勢恐怕壓力難免。

再就多方的角度觀察，發覺卦象中的多方不但氣勢不佳，自身步調也十分不協調，雖然動作頻頻的空方不致危害盤勢，然而對於盤勢的正向發展已然造成了妨礙。

就卦象而言，不疾不徐與步步為營的策略值得參考。

吉利方位：正西方、正東方、東北方。

吉利顏色：白色、黃色。

吉利數字：7、3、8、9。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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