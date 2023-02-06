陶文看台股｜2/06至2/10一周股市黃曆

《陶文看台股》02/06至02/10一週【易卦天象】另類觀察

【澤水困卦】健康整理，回檔承接。

兔年新春開紅盤氣勢如虹，周線大漲的669點，留下一根極為亮眼的調空紅棒，量能也隨之提昇，價量齊揚開啟了兔年的好彩頭。市場在歡欣鼓舞的時候，還是有專家溫馨呼喊「不宜過於樂觀」，只因為美國經濟依舊存在著隱憂。不過即便如此，整體盤勢的上漲無用置疑，而短線上的活躍卻也如卦象的預期，陶文就在本報的財金預測專題中提出「第一季可望出現反彈」的看法，雖然殷憂的確值得用心關注，不過【山天大畜】年卦的新春上揚也與卦象中的氣數排列十分吻合。

【山天大畜】卦象曾是2021年的年卦，當時的評註是「一山還有一山高」，2023兔年再度遇見，雖然還是【山天大畜】，不過太歲五行不同，時空背景也截然不同，因此這一卦要提防的是「一山還有一山低」，只不過第一季的機會財利還是不應該被謹慎給干預了。

【乾為天】是台股2月投資求財卦象。這一卦說的是強勢與機會，對於事務的執行而言，代表的是貴人充滿。對於投資求財而宜，同樣也代表「貴人」努力在呵護，此種現象從外資法人的強力回補中獲得觀察。根據報導外資本波連14買，買超逼近連30買得紀錄。在市場開始擔憂的時候，卦象反而樂觀。春天的順勢財利，的確值得掌握。

【澤水困】是本周台股投資求財卦象。就在樂觀聲音剛起就占到了這個充滿困難氣氛的卦象，的確有些尷尬。「困」顧名思義，這是個困難與阻礙重重的卦象，正因為如此才會成為「四大難卦」之一。從卦象中的多空架構角度觀察，發覺卦象中的空方的確氣勢明顯，並且動作頻頻，因此市場壓力與隱憂的確容易浮現。不過幸運的是，雖然卦象中的多方氣勢並不理想，不過氣勢明顯的空方，卻出現了沒有作為的現象，不論是空方刻意放水，還是「貴人」繼續加持，占得「困卦」的這一週依舊值得樂觀以待，回檔值得站在營造短線財利的買方。

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