陳秀芳｜盤勢偏多震盪 提前布局業績股

昨日美股四大指數漲多跌少，Meta當領頭羊帶領科技股上漲，其中費半上漲2.22%，但隨著Apple公告財報後，美股盤前承壓，台股開低震盪走高，上市八大類股漲跌互見，大盤上漲7.5點收在15,602.66點，周線連四紅。

今日台幣匯率稍稍貶值，來到29.718元附近，而從資金流向觀察，電子成交比重仍在6成以上，來到64.5%，電子零組件成交比重9.33%，今天漲幅較大的族群為電子通路、造紙族群，漲幅0.77%、0.51%；表現相對弱勢族群為鋼鐵、油電燃氣族群，跌幅為1.14%、0.64%。

從籌碼面觀察，外資連五日買超，本周買超1195.76億，投信亦連五日買超，本周買超66.19億；從技術面觀察，短線多頭氣勢仍佔上風，惟年線反壓仍在，而在影響台股後勢三因子的台幣匯率、外資動向、成交量能都持續好轉情況下，接下來盤勢仍以偏多震盪機率較大；櫃買盤勢今日較大盤強，漲幅0.33%，整體價量結構配合的很好，今日漲幅較大類股為航運、生技醫療族群，漲幅1.13%、0.79%，表現相對弱勢的為電子通路、化工族群，跌幅為2.38%、0.78%。

今日生技族群的藥王，藥華藥(6446)放量上攻，漲幅4.45%，和康生(1783)跳空漲停，由於和康生為大江(8436)轉投資公司，大江(8436)亦獲得買盤點火，漲幅4.17%，股價創波段新高；除了新藥具有解盲題材的個股值得留意外，後疫情時代的保健食品商機亦為接下來值得期待的族群。

時序將進入1月營收密集公布期，而1月受農曆年假影響，工作天數較短，普遍在營收表現上不易有亮點，但反觀「觀光類股」反而是較有機會異軍突起，短線操作上可往相關族群找尋機會。

文/華冠投顧分析師陳秀芳

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