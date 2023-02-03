黃勇文｜15,600攻防 漲多股逢高獲利了結

聯準會（FED）宣布升息1碼，符合市場預期，近期受到權值股晶圓雙雄，高價股，以及IC設計族群等帶領，指數站上15,500點整數關卡，今日盤勢在15,600點多空攻防。觀察新春兔年外資資金的回流，台股亮麗的表現。受到新台幣升值的效應，國際資金的回流，主要是匯率的表現，只要新台幣能維持強勢，短期台股持續反彈的多頭走勢。

過年前台股受到年線的反壓區，過年期間美股大漲，台股指數順勢越過年線壓力，當然整體盤面是靠台積電走勢的拉抬，後續需要中小型股的帶動，國際上須注意非農報告，以及上市櫃陸續公布的元月營收，將會讓指數在年線上波動加劇，可逢高適度獲利了結。

昨日電玩展讓元宇宙族群走勢強，宏達電概念股走揚，但是隔日開高後又走弱，選股上追強勢股容易一漲一跌的請況發生；由於高價股漲幅已經過大，介入時機最好等拉回量縮再次進場。這次主流輪動快速，基本上以守株待兔的方式，先低檔區時進場，等到股價噴出時，可以適度的獲利出場，應該是這波操作的邏輯。

綜合而言，市場上觀察通膨將因油價與原物料價格走低而放緩，但是受到全球消費需求不振，市場開始擔憂經濟放緩的疑慮。預期台股波漲多修正的回檔，將會是年線的保衛戰，而選股上將會是政策加持的概念股、營收持續成長股及股價維持多方格局。

文／資深分析師黃勇文

※本資料由資深分析師黃勇文提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。