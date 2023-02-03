陶文看台股｜靜觀察變 守株待兔

《陶文看台股》周五（02/03）【易卦、天象】趨勢另類觀察

【地天泰卦】靜觀察變，守株待兔

陶文老師奇門天星開運小叮嚀：

根據農民曆記載，今天是正月十三日，這一天雖然是「歲德吉星」照拂的「天貴日」，不過由於日犯「月煞」，重要吉事還是以另擇他日為宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

巳時：開門〜正南方，休門〜西南方，生門〜正西方。

午時：開門〜東北方，休門〜正東方，生門〜東南方。

天星圖日辰吉凶：

水星盛放衝剋磁場，以及木星釋放刑剋磁場，這一天的天星能量並不吉利，對於重要吉事而言，此的確有必要另擇他日。

天星圖投資訊息：

木星與太陽的正能量結束了，雖然和火星的合相方興未艾，不過與太陰星形成刑剋狀態，這一天的投資求財恐怕容易因為市場心理面的影響而出現不理想的走勢。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股依舊以開高走高的姿態呈現，終場指數收漲175點，量能2723億元，以價量齊揚的方式作收。

【山天大畜】卦象中雖然空方氣勢明顯，不過果然如預測中的趨勢相符，那就是開高走高，價量齊揚。

卦象訊息如下「………【山天大畜】這個卦象的主軸，並不在於如何運作策略營造更多的銀子，而是如何持盈保泰，讓自己的賺錢策略定位在進可攻退可守的位置………」。

以及「………再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺卦象中的空方氣勢十分鮮明，按理說這應該會是個出現重大回檔走勢的卦象………」。

還有「………不過幸運的是，由於這個氣勢明顯的空方並沒有展現危害盤勢的行動，反而出現了一股默默援助多方的氣數轉化………」卦象占卜果然神奇。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【地天泰卦】是這一天（02/03五）台股投資求財卦象。

這一卦說的是四平八穩，對於事務的執行而言，這是個好卦，不過就這個卦象的氣數排列而言，卻不是如此。整體而言，謹慎面對才是正確的態度。

對於投資求財而言，也是如此。

再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺這是個空方強勢主事的卦象，因此出現整理性的震盪十分正常。

不過幸運的是，由於卦象中的空方後繼力道並不明顯，因此即便出現影響多方能量發展的現象，也將會是短線的正常現象。

然而，還是要提醒的是，這一天即便出現迷人低點也還是不宜進場承接，而此種現象也容易在這一天的成交量上頭獲得觀察。

吉利方位：西南方、正南方。

吉利顏色：黃色、紅色。

吉利數字：2、9、4、0。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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