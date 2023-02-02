劉烱德｜土洋偏多 短線資金進駐3類股

昨日美國公布今年1月份ISM製造業指數降至47.4，其中新訂單和生產指數均較前一個月份滑落（去年12月的48.4），指數不但低於市場預期的48，還創下自2020年 5月以來新低，已連續第三個月萎縮處在50榮枯線下方。

另FOMC公布的利率決議為升息1碼（25個基點），符合市場預期，聲明中雖暗示升息週期接近尾聲，但仍強調對通膨風險的高度關注。聯準會主席鮑爾在會後記者會上指出：「抑制通膨取得了進展，我們現在可以首次說，通膨減緩的過程已經開始。」同時鮑爾指出，聯準會正在討論再升息數次至限制性水平，之後就暫停升息行動，若經濟情況符合預期，預計不會在2023年降息。

昨日美股早盤主要指數漲跌不一，但在聯準會主席鮑爾表示樂觀看待通膨減緩的過程已經開始，美股市信心大增尾盤由黑翻紅，四大指數收盤齊揚；道瓊收盤上漲6.92點漲幅0.02％，那指收漲2％，標普上漲1.05％，費半指數更是飆漲5.19％，AMD及NVIDIA分別大漲12.63％及7.20％，台積電及聯電ADR則是分別上漲2.92％及4.61％，美元指數及公債殖利率則是走跌。

台股昨日拉尾盤，指數收盤上漲154.93點（1.01％）收在15,420.13點，再次站回年線之上，為價漲量縮帶小下影紅實體K線，短線多方掌控但攻擊力道略顯不足。

三大法人全站買方（合計買超121.98億元），外資更是再加碼買超102.53億元（連12買）；台指期部分外，外資單日增加多單1,645口，目前未平倉淨多單4,234口；投信則是再增加避險空單65口，目前未平倉淨空單6,551口；土洋短線偏多。

美股雖面臨FOMC升息1碼但股市仍以利多反應拉尾盤，科技股表現尤為強勁；台股昨日收盤重新站回年線之上，目前指數下有跳空缺口形成多方屏障，三大法人又同步站在買方；今日重點就是有量有價表態必須突破1/30高15,493，短線資金偏電子半導體、智能電動車、原物料相關都類股。

文/華冠投顧分析師劉烱德

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