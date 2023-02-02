白易弘｜台幣升、外資回補 2檔潛力股出列

周三（1日）上漲154.93點收在15,420.13點，成交金額2,336億元。周三台股受美股回穩激勵開高走高，隨著美國Fed升息趨勢漸緩，外資逐漸回補台股，台幣升值熱錢回湧，皆有利台股上攻站回年線。

技術面部分，加權指數日K紅棒收在年線上，KD在高檔區，短線偏向在年線附近狹幅整理化解年線反壓。

選股方向，看好車用電子與ASIC相關族群，留意2檔潛力股，

1.智原（3035），2022年全年合併營收130.65億元，年增高達61.6％，創下歷史新高亦達成年營收成長60％目標。展望2023年，因消費性晶片庫存調整持續，智原IP業務預估與去年持平或微幅減少，但NRE（委託設計）接案暢旺，在手開案規模預估可望再創新高。整體營收可望維持雙位數成長。

2.台半（5425），受惠新能源車強勁需求，接單動能強勁，目前客戶涵蓋多家Tier-1新能源車供應鏈，車用MOSFET40V、60V今年將持續放量，此外，今年持續朝向80V、100V以上邁進，主要應用於新能源車輔助駕駛及能源轉換、充電樁設置。預估第一季淡季過後，第二季營運動能恢復成長，新能源車營收占比將快速增長，全年營收可望挑戰雙位數年增。

今（2）日觀盤重點：

1.電子成交比重持續維持60％以上有利指數上攻。

2.高券資比個股軋空氣勢。

（文／資深分析師白易弘）

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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