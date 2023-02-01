范振鴻｜FOMC升1碼機率高 留意美股走勢

1日加權指數收漲154點，漲幅1.01％，量能2,336億元，連兩日量縮，但仍大於月均量1,788億元，本日指數仍然看電子權值表現，昨日領跌的台積電、日月光投控分別收漲1.53％、2.00％，另則是大立光收漲4.24％，ABF三雄欣興、南電、景碩也皆有3％以上的漲幅，強勢族群則為MCU，其中新唐、九齊漲停，盛群也有4％表現。

大盤技術面，昨日收盤跌破15,291點短線轉為偏弱震盪，但1月初以來的多方結構並未破壞，因此預估短線雖有修正壓力，但在下方各級均線支撐的狀況下，壓回短線仍先站多方為主。

明天凌晨美國FED將進行利率決策會議，沒太大意外就是升息一碼，這部分市場已經大多反應，而關鍵是市場關注會後記者會是否釋出暫停升息的時間點，依近期的FED步調來看，會後記者會應該是老調重彈，不會有太多新意，主席鮑爾維持先前言論”壓低通膨任務尚未完成”、”將持續升息至限制性利率”、”今年不會降息”幾個主要基調為主，僅需留意美股近期漲多後是否會有期待落空的獲利賣壓，但即便出現獲利賣壓，目前市場氣氛仍偏向軟著陸與暫停升息的樂觀氣氛，拉回偏多機會仍高。

文／華冠投顧分析師范振鴻

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