陳立委｜大盤漲多拉回 4檔業績成長股吸睛

今日台股以15,419點開出，開低震盪回檔整理，主要是昨天台股年後紅盤日大漲560點，漲多拉回修正，但目前指數仍在各均線之上，仍樂觀看待後市，從整體經濟來看，消費者核心物價指數（CPI）持續下降，代表通膨壓力降溫，將帶動聯準會（FED）放緩升息步調，有利股市多頭走勢，只要本周能站穩年線，大盤挑戰萬六機率大增。

雖然消費性電子需求仍低迷，上半年展望及砍單雜音仍不斷，但現階段已是庫存去化尾聲，根據台積電日前所釋出的訊息，預計庫存壓力將在上半年完成調整，下半年開始強勁復甦，預估今年電子業獲利仍將持續成長。

只要國際情勢不要再出現黑天鵝，對台股未來發展仍具信心，操作上建議投資人應優先以基本面佳，獲利良好且未來訂單無慮的績優股來布局，如留意4檔業績成長股：

1.胡連（6279）：第3季EPS4.62元，前3季EPS共7.74元，累計1~12月營收較去年同期成長31.91％。胡連為車用模具端子製造大廠，近年積極投入電動車相關產品，受惠大客戶比亞迪訂單持續增加，預估今年獲利將比去年成長，今年營收獲利目標有望挑戰雙位數成長。

2.神準（3558）：第3季EPS6.33元，前3季EPS共15.08元，累計1~12月營收較去年同期成長77.81％。神準為無線網路產品製造大廠，去年獲利繳出亮麗的成積單，展望今年仍是穩健中成長，目前訂單能見度看到第三季，神準也規劃擴大資本支出，未來營收有望達到十億美元。

3.台半（5425）：第3季EPS1.93元，前3季EPS共5.03元，累計1~12月營收較去年同期成長19.83％。台半為整流器二極體製造大廠，近年來積極耕耘車用、工控等高毛率產品，目前打入比亞迪供應鏈，隨著比亞迪不斷擴大電動車布局，台半後續接單表現將可望水漲船高。

4.瑞鼎（3592）：第3季EPS7.28元，前3季EPS共46.1元，累計1~12月營收較去年同期成長-8.1％。瑞鼎為面板驅動IC設計及製造大廠，面板價格已於去年第四季觸底，通路庫存已降至正常水位，落底訊號浮現，加上大陸疫情開始解封，終端客戶訂單將增加，瑞鼎產品需求將迎來回復。

啟發投顧分析師 陳立委

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