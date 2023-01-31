劉烱德｜兔年紅盤大漲 留意原物料、生技

本周為超級央行周（美國、歐元區及英國）和美國企業財報周登場（大約佔標普500指數市值三分之一的100多家公司將於本周發布財報，包括蘋果、亞馬遜、Meta和Alphabet等科技巨擘），昨日美股在預期升息及擔憂企業財報欠佳雙重壓力，市場謹慎氛圍，能源和科技股賣壓沉重，美股周一（30日）開低走低，四大指數收盤盡墨，道瓊收黑逾260點，標普下滑逾1％，那指挫跌近2％，費半下殺逾2.6％。台積電ADR下跌0.18％，聯電ADR則是上漲1.02％。

台北股匯兔年開紅盤上演雙漲走勢，在台積電領軍大漲（大漲超過7.7％，最高衝上542元，創去年6 月初以來新高，市值也暴增至14兆 542億元，重返14兆元大關）帶動下，電金傳類股齊漲、大盤強漲560點站上年線，新台幣也強升2.31角，收在30.137元，創逾5 個月新高；外資買超722億元，為史上次高紀錄，三大法人合計買超827億元。

昨日加權量價跳空往上突破去年12月初前高15,152.38，並一舉站上年線，技術面昨日的長紅實體K、量（3,548億成交量）價 （346.3點）缺口，以及下彎的年線，對於多方而言剛好形成極為重要的續攻訊號；短線多方只能繼續放量攻擊，否則應提防市場買氣跟不上而出現的回測狀況。

大盤目前持續軋空，後勢留意美元指數及美股走勢，短線除電子股外，可留意原物料銅上漲相關概念股（第一銅、金居、台光電及台燿）及生技新藥&CDMO（寶齡富錦、美時、智擎、合一、台康生、保瑞等）相關概念股拉回低接的機會。

文/華冠投顧分析師劉烱德

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