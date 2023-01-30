白易弘｜台股今紅盤日 攻堅萬五關卡

國際情勢，美國商務部上周四（26日）公布，第4 季GDP季增年率為2.9％，雖然比第3季降溫，但超越市場預估的2.8％，讓投資人期待美國經濟可能只會溫和的衰退。本周焦點轉向美國聯準會（Fed）決策會議，市場預估升息1 碼（25個基點）。美股四大指數農曆年假期累積漲幅將助長台股開紅盤收漲機率，指數將攻堅萬五關卡。

美股在台股農曆年假期封關休市期間漲多跌少，以科技股為首的那斯達克更拉出連6紅穩穩站上季線，創下去年10月底以來最長漲勢。根據歷史經驗，台股通常領先基本面1至2季反彈，雖然目前電子股景氣處於低谷盤旋，面臨高庫存、低成長與區域製造取代全球化的衰退環境，但以中長期來看，現在不失為提前逢低布局的好時機。

留意本周2檔潛力股，

1.智原（3035），受惠3大產品線IP、NRE及量產助攻，2022年營收年增上看逾6成創新高，且2023年依舊有再創新高的潛力，長線來看，40奈米、28奈米及22奈米專案將成為智原3大產品線下一個關鍵成長動能。智原多元的自有矽智財解決方案是贏得設計專案的關鍵因素，目前40奈米、28奈米及22奈米共占NRE營收超過9成，代表這些製程的IP已更加完整，且深獲客戶青睞。

2.昇達科（3491），2022年全年營收18.37億元，年成長4.5％，但低軌衛星產品營收成長87％，其中第四季低軌衛星產品營收達7,000萬元，占當季比重逾17％，爲歷年各季占比新高。且是連二年成長率超過8 成，2023年依舊為成長率最高的項目。預估2023年在5G通訊及低軌衛星業務挹注成長，營收可望雙位數成長，挑戰兩成增幅。其中持續高成長的低軌衛星相關業務幅度則上看60％。

（文／資深分析師白易弘）

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!