王文良解析5檔優質好股 這檔殖利率破8％

台積電、大立光向來是投資人判斷景氣風向重要依據，1月中旬雙王法說會關於2023年金兔年全年展望看法兩極，對台股卻都是正面。

台積電2022年第四季毛利率、營益率分別是62.22％、51.96％續創新高，稅後大賺2,959億單季EPS11.41元連續6季創新高，累計全年營收2.25兆元、獲利1.01兆元年增70％，EPS39.2元所有數字皆改寫歷史，董事長魏哲家表示，半導體景氣上半年落底、有信心下半年復甦，全年營收仍會成長，1/17封關日力守500元，穩住市場信心，有助台股新春開紅盤奔向萬五之上。

大立光2022年EPS169.47元，較2021年139元大幅增加令市場期待法說會帶來好消息，被譽為台股老實樹的執行長林恩平卻直言需求惡化，元月比去年12月差、客戶開案數量減少、時程變長，全球手機廠態度悲觀，甚至下半年旺季目前也沒看到樂觀的廠商，大部分手機廠仍有嚴重的庫存尚待消化。股王法說利空測底，1/13尾盤收上2,000元整數大關，1/16、1/17連漲兩天，外資反手買超，科技股走勢已領先反應景氣寒風，金兔年否極泰來。

不過，台積電去年EPS39.2元創新高固然值得喝采，每季配息金額卻紋風不動，美國廠營運成本高出台灣4、5倍，追求先進製程資本支出不斷膨脹，賺再多存股小股東總看得到吃不到，聯準會升息成常態，殖利率2.18％一點都不稀罕，大立光殖利率3.42％更非頂尖。

台股雙王頂著半導體最先進製程、最高畫素鏡頭光環，處於景氣變動劇烈不確定因素高的產業，適合利用行情波動低進高出，若要作為存股標的並不恰當。然而廢棄物處理、電力設施、裝潢設計、車用雷達、網路服務業，雖不起眼，營運穩定與大方分享獲利的公司就是值得長期投資的好公司。以下介紹5檔優質好股：

中聯資：殖利率5.39％

（1）中鋼、台泥兩大股東分別持股19.83％、12.15％。

（2）國內最大高爐水泥、爐石粉、廢棄物處理廠。

（3）爐石粉國內市佔50％。

（4）廢棄物處理包括礦泥、氧化鋅、鋁渣等。

（5）2021年全年EPS2.86元，配息2.5元。

（6）2022年全年稅前盈餘9億3,454萬元，EPS3.76元。

台汽電：殖利率5.21％

（1）缺電概念股。每股淨值18.8元。

（2）大股東台電，持有162,954張，持股比例27.66。

（3）營運範圍涵蓋所有發電業務，包括太陽能、風力發電。

（4）擁有18家轉投資，含星元、國光、星能、森霸等四家民營電廠。

匯僑設計：殖利率7.53％

（1）室內設計與裝修，專精高級精品名牌店形象概念。

（2）疫情期間，獲利不減反增。

（3）作品：台北101、新光三越、SOGO、Gucci、Dior。

（4）Apple上海旗艦店、星巴克臻選上海烘焙工坊。

（5）台北文華東方酒店、Tesla台灣內湖營運總部、台積電廠辦。

（6）2021年EPS3.52元，配息3.5元。2022年前三季EPS3.17元。

騰輝電子：殖利率8.84％

（1）利基型銅箔基板廠，自動駕駛雷達超高頻產品。

（2）推出tec-speed30.0鐵氟龍基材。

（3）應用在77~79GHz汽車遠距雷達系統與微波通信雷達相關設備。

（4）LED車頭燈散熱鋁基板客戶：BMW、Benz、Tesla。

（5）高階特殊軍工及航太PI硬板，全球市佔率10％。

數字科技：殖利率5.87％

（1）電子商務，網路交易與服務平台。

（2）518人力銀行（求職求才）。

（3）8591寶物交易網（國內最大遊戲虛擬寶物交易網站）。

（4）8891汽車交易網。591房屋交易網（為國內最大線上租屋平臺）。

（5）二手車、中古屋需求暢旺，2022年第四季與全年營收雙創新高。

（6）2021年EPS11.99元，2022年前三季EPS9.81元。

除了雙王，台灣還有很多優質好股不容錯過，中聯資、台汽電、匯僑設計、騰輝電子、數字科技，分屬五個完全不相關的產業，日常生活中就有好標的，從金兔年開始，堅持每年配息再買，長期投資，透過複利，追求財務自由不是夢。

資深分析師 王文良 ※本資料由分析師王文良提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。 資深分析師 王文良 【經歷】

證基會 1999跨世紀金融人才培訓計畫 國際期貨菁英班

國票聯合證券證券課 課長

鑫報主筆 總統投顧分析師

永誠投顧分析師

非凡股市現場特約來賓

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