陳立委｜避險減碼賣壓大 留意4檔紅包股

今日指數以14,922點開出，盤中漲跌幅度不大，指數在平盤間遊走，受到即將封關的影響，成交量持續萎縮，現階段指數低點越墊越高，5日均線和月線在上周有出現黃金交叉，以線型來看月線變成支撐點，而指數後續要持續向上攻的重點還是在於，成交量要放大，要有量有價才能再往上進攻。



台股農曆年將於今日1/17封關，1/30開盤，過年期間將休市高達12天，創下有史以來過年最長休市天數，而接下來該如何操作？建議布局以第一季營收及展望佳的類股為主，如：民生消費類股、鋼鐵類股、電動車類股、元宇宙概念股、伺服器類股等。



在封關連假前，因避險減碼賣出壓力大，不過，長假前越賣出調節越多，開紅盤回補買盤籌碼將越強大，在操作策略上，可留意訂單能見度佳及產品有競爭力的個股，如：



1.勤誠（8210）：第3季EPS 3.65元，前3季EPS共 7.01元，累積1~12月營收較去年同期成長 12.04%。勤誠為伺服器、PC外殼之研發製造大廠，受惠大數據、雲端、5G等科技產業發展趨勢，去年合併營收突破百億元，而今年在Intel、AMD新伺服平台帶動下，今年營收及獲利可望再創新高。



2.東哥遊艇（8478）：第3季EPS 4.72元，前3季EPS共15.27元，累計1~12月營收較去年同期成長21.98%。東哥遊艇為豪華遊艇製造商，目前在手訂單已達2025年，訂單能見度相當高，預估今年獲利將比去年持續成長，不過，由於股價已在歷史新高價位，操作上需留意有沒有出現上影線的情形。



3.富邦媒（8454）：第3季EPS 3.46元，前3季EPS共11.05元，累積1~12月營收較去年同期成長17.01％。富邦媒為MOMO網購商品平台企業，去年營收順利突破千億元大關，顯示電商滲透率逐年攀升，而隨著農曆春節腳步將近，加上年後「還稅於民」六千元紅包助陣，首季營運大成長可期。



4.晶心科（6533）：第3季EPS 5.77元，前3季EPS共9.65元，累積1~12月營收較去年同期成長13.67％。晶心科為RISC-V CPU矽智財（IP）大廠，新產品已通過車規ISO標準認證，預期今年車用業務可望開花結果。而未來在Google、高通等大廠持續看好RISC-V架構發展下，晶心科前景佳。

啟發投顧分析師 陳立委

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