白易弘｜抱股過年 留意2檔潛力股

國際情勢，美國最新公布的消費者物價指數（CPI）報告顯示通膨持續降溫，市場認為該份報告將有助聯準會（Fed）在下一次的會議上縮小升息幅度。美股四大指數最近一周延續漲勢，元月效應持續發酵。德國和法國雙雙公布優於預期的經濟數據，為歐元區兩大經濟體擺脫經濟衰退帶來希望，主要經濟體軟著陸機率大增。

台股盤勢，台積電上周四法說繳出去年雙率雙升的好成績，提振多方加碼信心，加權指數周漲多達450點，但多數漲點為台積電貢獻，外資元月大舉回頭買進，一周來買超890億元，創9 周以來單周最大買超，投信也買超93.4億元，為去年8 月中旬以來最大量，顯然對兔年開紅盤有信心，建議持股過年最好以投信及外資聯合買進個股為主。

留意本周2檔潛力股，

1.智原（3035），受惠3大產品線IP、NRE及量產助攻，2022年營收年增上看逾6成創新高，且2023年依舊有再創新高的潛力，長線來看，40奈米、28奈米及22奈米專案將成為智原3大產品線下一個關鍵成長動能。智原多元的自有矽智財解決方案是贏得設計專案的關鍵因素，目前40奈米、28奈米及22奈米共佔NRE營收超過9成，代表這些製程的IP已更加完整，且深獲客戶青睞。

2.光罩（2338），2022年12月合併營收月減13.5％達6.00億元，較2021年同期成長13.7％，2022年第四季合併營收季減4.7％達19.71億元，較2021年同期成長16.0％，累計2022年合併營收77.41億元，較2021年成長27.4％並創下年度營收歷史新高紀錄。目前成熟製程晶圓光罩需求暢旺，尚未收電子庫存調整影響，急單價格調漲50％以上，有望維持營運再創高。

（文／資深分析師白易弘）

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