台積、東哥遊艇等8檔 專家揭最佳賣股時機

台股1月30日新春開紅盤大漲560點後，讓許多投資人信心大增，但是要提出呼籲：「只要股價來到空抵區，不僅不要追買，反而要站在賣方」。在此剖析幾檔熱門股的空抵區供投資人做參考。

1.台積電（2330）：2022年12月1日K高508元，12月29日K低442.5元，高點向上0.382位置533元，向上0.618位置548元。也就是說台積電本波的空抵區為533元~548元。

2.華新（1605）：2022年11月16日K高49.3元，11月22日K低41.7元，高點向上0.382位置52.2元，向上0.618位置54元。也就是說華新本波的空抵區為52.2元~54元。

3.國巨（2317）：2022年12月5日K高509元，2023年1月3日K低446元，高點向上0.382位置533元，向上0.618位置547元。也就是說國巨本波的空抵區為533元~547元

4.長榮航（2618）：2022年9月22日K高36.2元，10月26日K低22.75元，低點向上0.382位置27.9元，向上0.618位置31.1元。也就是說長榮航本波的空抵區為27.9元~31.1元。

5.華通（2313）：2022年12月6日K高51.8元，2023年1月16日K低43.1元，低點向上0.382位置46.4元，向上0.618位置48.5元。也就是說華通本波的空抵區為46.4元~48.5元。

6.聯電（2303）：2022年11月15日K高47.1元，12月29日K低40.2元，高點向上0.382位置49.7元，向上0.618位置51.4元。也就是說聯電本波的空抵區為49.7元~51.4元。

7.南電（8046）：2022年12月5日K高314.5元，2023年1月5日K低217元，低點向上0.382位置254元，向上0.618位置277元。也就是說南電本波的空抵區為254元~277元。

8.東哥遊艇（8478）：2022年8月24日K高340元，10月26日K低212元，高點向上0.382位置388元，向上0.618位置419元。也就是說東哥遊艇本波的空抵區為388元~419元。

文／啟發投顧分析師 郭憲政