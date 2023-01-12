劉烱德｜年假封關前 價量背離股見好就收

昨日美股主要指數開高，市場預期即將於周四公布的去年12月CPI數據會較11月份低，顯示通膨增速會進一步減緩，有望支持聯準會（Fed）放慢升息步伐。盤中航空股一度因為美國聯邦航空總署（FAA）的飛行公告（NOTAM）系統故障導致航班停飛股價殺低，但隨後航班恢復正常，部分航空股盤中走勢轉紅。

更關鍵的是聯準會官員釋出鴿派訊號 (波士頓聯準銀行總裁柯林斯 Susan Collins透露現階段傾向下回升息1碼)，提振投機性買盤，Alphabet、微軟等科技股助攻外，Expedia也帶動休閒旅遊股攀高，美股上演拉尾盤，道瓊指數收盤上漲268.91點 漲幅0.8%，那指上漲1.76%，標普突破3950點大關 上漲1.28%，費半漲幅1.25%，台積電及聯電ADR則是分別上漲0.63%及0.54%。

台股昨日開高收低，收盤指數下跌51.52點 (0.35%) 收在14,751.44點，成交量僅1,596億元 ，為價跌量縮帶上下影黑K (高低價差108點)。外資買超35.44億元 (連五買)，投信買超9.71億元，自營商買超16.83億元，合計三大法人買超61.94億元。台指期部分外資再減多單4,237口 (目前未平倉淨多單僅剩下5,000口)，另再次買進ETF 元大台灣50反1共3,568張；投信則維持避險淨空單7,271口。昨日電子熄火，台積電法說會前一日股價震盪走低 (小跌 0.31% 收在 484.5元)，矽智財及相關供應鏈多數走低，僅位階相對低的有些表現；受惠中國經濟重啟可望提振需求，資金轉進鋼鐵及航運。

距離農曆封關僅剩幾個交易日，投資人應留意封關賣壓提前到來，尤其是個股上漲出現量能配合不上 (短線價量背離的)，更應該要懂得趁漲時獲利減碼為宜。

文/華冠投顧分析師劉烱德

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