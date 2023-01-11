范振鴻｜鮑爾談話平淡 關注美CPI數據

11日加權指數收跌51點（-0.35%），量能1,596億元，今日指數持續量縮震盪，權值股漲跌互見，類股進行輪動，金融指數跌幅0.8%最重，電子指數則小跌0.27%，早盤由非金電指數撐盤，但台塑四寶轉弱的狀態下轉為收跌0.31%，整體來看今天乏善可陳。

強勢族群今天僅見到資安與電商相對整齊上漲，立端攻上漲停，富邦媒大漲8.55%較為強勢；飛機零組件中，JPP-KY、豐達科盤中都一度上漲4%，但終場收歛漲幅，豐達科翻黑，而昨天較為強勢的光纖族群華星光昨日漲停，今日重挫5.69%，可見目前類股輪動速度飛快。

技術面部分，短線強勢佔回14,451後，帶動5、10、20日線翻揚，盤勢轉為偏多震盪，上方則持續有壓，目前距離封關日剩4個交易日，權值股進入整理後，如預期中小型股仍相對有機會表現，但目前類股輪動速度快，且追價力道相對保守。

鮑爾昨晚談話並沒有說什麼，主要講述FED的獨立性以及並不會插手能源政策，因此對盤勢並無太大影響，接下來市場關注明晚CPI數據，目前市場預估12月CPI數據6.5%，除非數據開出大幅偏離市場預期，同樣預估對市場不會有太大影響。

文／華冠投顧分析師范振鴻

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