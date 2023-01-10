丁彥鈞｜可擇優逢低布局金融股或營建股

今天加權指數小漲50點，終場以14,802點作收，站穩半年線與月線。在技術面上，之前雖然台股下跌，但仍守住季線，目前MACD由黑翻紅，盤勢轉強，短線上可以期待元月效應，之前低點有加碼的，可以逢高賣出減碼，獲利了結。

資金有限的投資人，往往會借丙種資金，進行投資，利息以日計算，年利率高達8%到14%。由於利率過高，為了節省過年沒開盤時的利息費用，這些投資人往往會在過年前賣出，形成賣壓。

考量過年前會有丙種資金的賣壓，建議避開近期成交量放大的熱門股。電子業庫存水位過高，財報公布後，恐怕是「驚嚇」大於「驚喜」，建議於年前先減碼電子股，等到財報公布後，利空出盡時再買進。

此外，平均地權條例修正案今天於立法院三讀通過，增加投資客買房的限制。由於目前9成的買家為自住的剛性需求，預估法案通過後，對營建業的影響不大。對於預售屋轉讓的限制，社會上已經討論了一年，部分投資客也悄悄出場，如今法案順利通過，想脫手的早就賣出了，實際的影響不大。在短期內，投資人無法釋出預售屋，市場上的消費者只能向建商購買，供給減少下，有機會推升房價繼續上漲。

2023年如果通貨膨脹率在2%以下，台灣可能不再升息，對營建股來說，有望利空出盡，對於之前超跌的個股，可以逢低布局。

總結來說，融資或丙種資金喜歡操作股價波動大的個股，為了節省利息支出，年前常常會有賣壓，短線上建議避開熱門的電子股。金融股或營建股基本面佳，股價波動小，可以擇優逢低布局。

啟發投顧分析師 丁彥鈞

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