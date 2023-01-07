王文良｜普發6千紅包 5檔低價股把錢變大

去年12月以來，台股成交金額越來越小，根據交易所統計，今年1/3、1/4、1/5當日沖銷交易成交金額占市場比重為43%、42%、41%，不論行情好壞、量大量小，為何高當沖比成為常態?以一點200元計算，指數在18,000點與14,000點，每口期貨合約表彰台股市值為3,600,000與2,800,000元，大盤指數從18,629點跌下來，理應調降期貨保證金，降低門檻便利投資人槓桿操作，然而台指期貨每口保證金維持184,000元不變（春節期間調高到至203,000元，1/17收盤生效），期貨昂貴的保證金最大得利者是空交，與推坑當沖，反正現股能無本當沖。

2022年稅收超徵4,500億， 1/4行政院長蘇貞昌宣布，讓全民共享經濟成果，每人發放6,000元現金，在股市受傷的人，勉強得到一些些安慰，股民貢獻不少證交稅。去年台股市值蒸發13.5兆元，以開戶數1,200萬戶推算，股民平均損失112.5萬元。2020、2021年當沖交易54兆元，交易所統計當沖客慘賠630億元，2022年當沖客再賠304億元，3年當沖大賠近千億，天上掉下來的6,000元大禮，與其作賭本當沖賠掉，套句蔡總統說的話：錢要花在刀口上。想把6,000元變大，得先尋找8元附近體質健全的低價股。為何不挑價格更親民的股票？因為6元或6元以下股票大多因淨值低於10元被取消信用交易，7~8元具有信用交易資格的股票，融資自備款4成，6,000元也能開槓桿，例如1/5收在7.48、7.08、7.7、8.18、8.15元的中環、聯上發、力鵬、中工、宏遠證。

中環

(1) 每股淨值15.29元，1/5成交1,831張。

(2) 2022年12/9~12/22處分長榮2,120張，獲利1,136萬元。

(3) 2022年7/18~11/24處分中興電5,028張，獲利1,976萬元。

(4) 轉投資中藝與中娛，製作、代理國內、國外電影。

聯上發

(1) 每股淨值13.87元，1/5成交341張。

(2) 2022年EPS1.38元，配息0.9元。

(3) 銷售近30億元都更案「聯上天母」持續貢獻獲利。

(4) 11月營收6,335萬元，月成長55,478%，年增19%。

力鵬

(1) 每股淨值11.61元，1/5成交1,072張。

(2) 營運自去年7月高峰滑落，最快第二季復甦。

(3) 轉投資力麗科技，認列超過1億元收益。

(4) 提供企業組織應用軟體研發、資訊系統整合服務。

中工

(1) 每股淨值14.58元，1/5成交1,378張。

(2) 大股東中油，持股164,348張，持股比例10.74%

(3) 京華城改建京華廣場，預計2026年完工。

(4) 連續21年配發股利，去年配息0.534元，殖利率6.48%。

宏遠證

(1) 每股淨值13.15元，1/5成交627張。

(2) 外資2022/6/22~2023/1/5買超7,603張。

(3) 2022年1~11月稅後虧損2億，EPS-0.57元。

(4) 獲准辦理財富管理業務，成立據點擴大客戶服務。

過去政府不論是發消費券、3倍券、5倍券，因有時效性只能花掉，無法儲蓄。這次竟如此乾脆發現金，機不可失。決定投資損益的兩大關鍵為風險與時間，股價低於淨值的股票，持有風險低，平白無故得到的現金可以放心投資沒有壓力與期限，不如選定低價股放手一搏，等個別題材發酵，用時間換取未來股價空間，6,000元，只要妥善運用，趁低檔進場，也有勝券在握的一天。

資深分析師 王文良 ※本資料由分析師王文良提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。 資深分析師 王文良 【經歷】

證基會 1999跨世紀金融人才培訓計畫 國際期貨菁英班

國票聯合證券證券課 課長

鑫報主筆 總統投顧分析師

永誠投顧分析師

非凡股市現場特約來賓

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