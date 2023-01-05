白易弘｜台股戰半年線 2檔電動車有潛力

周三（4日）下跌24.99點，收在14,199.13點，成交金額1,610億元。

周三（4日）開低後翻紅隨即在平盤上下震盪，電子權值股休息，盤面最亮眼的族群是內需儲能、電力相關個股族群，在全力發展能源的政策保證下，推升儲能股華城（1519）、中興電（1513）、亞力（1514）、大亞（1609）、森崴能源（6806）的漲勢，但已連續強勢兩天，華城更累積近20％漲幅，後續可留意相關題材族群且尚未漲到的個股，如風電族群。

技術面部分，加權指數日線KD指標低檔黃金交叉，有利於守穩季線反彈，受限於半年線反壓（約14,300點），須待量能放大才有站上半年線，農曆年前狹幅量縮震盪機率大。

選股方向，可留意2檔電動車相關股，

1.台半（5425），電動車產業預估2025年規模將達5,672億美元，2017-2025年間的年複合成長率約為22％。台半的車用二極體產品線已經打入中國電動車供應鏈當中，在中國大力推動電動車效應下，訂單動能十分暢旺，且車用二極體產品線更間接獲得歐美車用零組件導入，使台半車用二極體需求動能強勁，估在車用市場動能持續升溫帶動下，車用產品線占台半2022年業績比重將可望一舉突破四成水準。2023年車用占比預估將達50％左右。後續營收成長潛力十足。

2.胡連（6279），胡連受到台股走弱拖累，2022年12月29日盤中甚至一度跌破年線支撐，但觀察其營收與後續成長動能，股價跌深有望反彈，2022年受惠於電動車品牌大廠大單進補，2022年前三季EPS大躍進，來到7.74元，表現優於市場預期，進入第四季之後，更是火力全開，營收迭創歷史新高，伴隨著營收規模放大，2022年第四季獲利不看淡。

今（5）日觀盤重點：

1.能否站回半年線。

2.半導體族群能否止穩。

3.內需能源政策題材股能否續強延續多頭氣勢。

（文／資深分析師白易弘）

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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