還稅於民恐落空 老手曝這類股反而有戲唱

回顧2022年，台股市場走入空頭，自去年高點 18,619 多點，跌到去年10月最低點12,629 點下，差距近 6,000 點，現階段台股面對四大利空：俄烏戰爭、地緣政治風險、通膨與升息縮表。不過從長期的方向來看，台灣的財政狀況相當健康，去年超徵稅收達45,00億，且企業的基本獲利數字優於其他主要股市，台股仍是相當好的投資標的。



受到蘋果以市場需求減弱為由，開始對供應鏈砍單，而台廠有很多都是和蘋果有生意上的往來，蘋概股短線上可能會有些壓力，另特斯拉宣布去年第四季產量，數字雖創高但不如市場預期，特斯拉概念股也面臨修正風險。



上周六國安會議時，對於稅收超徵的4,500億元，原計畫地方拿700億，撥補勞退保基金及台電等缺口1,000億、強化經濟建設1,000億，剩1,800億可望當紅包發放，但元旦總統表示，要預留著以備不時之需，還稅於民的希望恐落空

若不發錢給民眾，短線上民生消費類股少了一個利多。

在此政策中，明顯規畫台電的強化電網韌性建設計畫，相關概念股如：中興電（1513）、華城（1519）、亞力（1514）、樂事綠能（1529）等，可望受惠。



台股指數今早以14,108點開出，盤中一度下跌逾百點，所幸指數在接近萬四關卡時，開始有買盤近場，以技術線型來看，指數尚未跳脫箱型整理格局，各均線也開始有糾結的狀況，操作上仍不可大意，盡量選基本面佳，且訂單能見度高的績優個股，如3檔潛力股：



1.中興電（1513）：第3季EPS 1.17元，前三季共EPS 3.6元，累積1~11月營收較去年同期成長 5.72%。中興電與台電配合已久，將是台電的分散式電網與電網強韌升級計畫最大受惠者，加上近期宣布再拿下國道休息站等44個電動車充站標案，未來營收獲利可期。



2.振樺電（8114）：第3季EPS 4.27元，前三季共EPS 10.41元，累積1~11月營收較去年同期成長 34.74%。受惠新冠疫後商機湧現，加上缺料緩解，振樺電出貨動能開始提升， 在伺服器資料中心、醫療產品應用等相關專案帶動下，今年營收維持增長，業績可望維持高水平。



3.材料-KY（4763）：第3季EPS 5.23元，前三季共EPS 15.47元，累積1~11月營收較去年同期成長 58.66%。材料-KY為二醋酸纖維絲束製造大廠，主要應用為香菸濾嘴，屬於寡占型市場，目前絲束、醋片需求續強，加上材料預計第一季將完成擴產計畫，未來營收看好。

啟發投顧分析師 陳立委

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