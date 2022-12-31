景氣藍燈進場躺著賺？王文良曝4檔亮眼股

11月景氣對策信號綜合判斷分數為12分，從上個月黃藍燈轉成象徵低迷的藍燈，歷史上出現過6次景氣藍燈，1985年3月、1995年3月、2000年12月、2008年9月、2011年11月、2015年6月亮藍燈後，景氣分別憂鬱9、9、15、9、10、10個月，感覺離苦日子終點遙遙無期。重返藍燈當下，將會發現，連續低迷燈號充滿機會與考驗而非折磨。以下統計歷年景氣燈號切換藍燈後大盤走勢。

1985年3月，大盤收765點，經歷三年盤整台股展開波瀾壯闊的萬點行情直攻12,682點，史上第一次突破萬點關卡。

1995年3月，大盤收6,524點，5個月後跌到4,474點時藍燈尚未熄滅，台股迎來初次電子狂潮奔向10,256點。

2000年12月，亮出5年來第一個景氣藍燈，指數摜破5,000點剎那空頭士氣大振台股空單大增，大盤最低殺到4,555點，2個月後大漲至6,198點，漲幅26%，極速軋空行情，空頭瞬間蒸發。

2008年9月，大盤最低5,530點，台股闊別8年與藍燈相會，只要忍耐2個月，股票市場財富重新分配，大買點就在11月，波段低點3,955點緊接著超過10年大多頭行情。

2011年11月，大盤最低6,744點，次月最低6,609點，閉著眼睛隨便買，從此台股再也不見6,600點以下。

2015年6月，大盤最低9,170點，2個月後台股跌破10年線來到波段低點，自7,203點多頭走完4年沒結束，若非2020年1月新冠肺炎疫情爆發，漲勢將綿延不絕。

事實證明，景氣燈號停留藍燈期間長短與台股走勢並沒有高度相關性，媒體報導至少9個月最長15個月燈號才會由藍轉黃，然而，台股完全不吃那套，1985年盤整期間大盤逐年墊高低點，1995年股市亦領先景氣脫離苦海，所以，燈號低迷不代表行情低迷，反而因禍得福，散戶以為置身經濟衰退環境格外謹慎導致股市浮額少、籌碼乾淨，形成推升股市的有利條件。景氣燈號低迷，投資人莫昏迷，機會往往跟隨藍燈而來。

邁向2023年，無人機、電力短缺、SONY新款PS5、印度人口數衝破14億等新話題都能延伸出操作素材:

中光電

載貨無人機:飛天7-11御飯糰

(1) 100%轉投資中光電智能機器人。

(2) 無人飛航載具系統、智能機器人研發製造。

(3) 全國第一台自主物流無人機，可載重7公斤。

(4) 與統一合作，7-11、康是美商品無人機運送。

台達電

電力短缺，儲能商機

(1) 電動車零組件與充電設備明年貢獻營收10%以上。

(2)子公司錠基與中美晶策略合作，發展GaN功率半導體。

(3) 與美國最大電動車公共快充商合作，推動全美充電設施。

(4) 自主開發能源管理系統，整合綠能搭配儲能調節電力。

鈺太

PS5PRO，新機上市受惠

(1) 微機電麥克風(MEMS)獲PS5訂單。

(2) 未來每部新車至少配備2顆MEMS。

(3) 蘋果新版iOS結合Apple Music推出開唱功能。

啟碁

5G FWA，固定無線接入設備

(1) 2022~2025年出貨量760萬台~2,250萬台。

(2) 印度人口14億世界第一，固定寬頻用戶率倒數第一。

(3) 印度電信巨頭布建5G FWA，不需長距離挖溝埋管。

(4) 5G FWA設備將無線轉有線加速偏遠地區家戶網路普及。

無限量化寬鬆政策引導大量資金投入股市，各類金融商品投機炒作泡沫始作俑者就是現在高舉升息板手打壓通膨的聯準會。2023年股市最大的風險還是通膨，不是物價通膨，是股價通膨。股價大漲時樂觀心態增加消費推升物價。鷹派抬頭，升息使股市低頭，只要股價下跌，預期衰退的心理降低購買慾望，物價回跌通膨降溫。當景氣藍燈加上財經名嘴預示2023年經濟衰退的全球樣貌可見聯準會達到打通膨的目標，只要沒有激烈升息手段，行情下來就是優質好股進場時機。

資深分析師 王文良 ※本資料由鴻光投顧 王文良提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。 鴻光投顧分析師 王文良 鴻光投顧分析師 王文良 【經歷】

證基會 1999跨世紀金融人才培訓計畫 國際期貨菁英班

國票聯合證券證券課 課長

鑫報主筆 總統投顧分析師

永誠投顧分析師

非凡股市現場特約來賓

【專長】

自創籌碼內線分析系統

精研七十二種技術分析指標

掌握趨勢、波段操作 多空雙向、靈活進出（更多分析師簡介）

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