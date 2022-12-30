黃勇文｜台股守穩季線 年底漂亮封關

受到俄烏戰爭僵持下，持續通貨膨脹，以及國際經濟環境不佳，加上近期中國解封下，人民出遊潮湧現，以及虛擬貨幣讓投資人產生懷疑，資產泡沫化的利空下，台股從年初的18,619點，到10月底的12,629點，震幅超過四千點左右，算是今年台股的驚奇的一年。而美股中的特斯拉已經開始回神，市場對升息的擔憂開始淡化之下。全球股市迎接來的未來，必定是箱型震盪的一年。

美股表現不佳的影響，台股正面臨季線保衛戰，以及國安基金的防線。通常回檔測試後，季線需要來回測試，才有波段止跌的訊號。聖誕節到元旦前，外資放假去，影響到成交量的大小。造成台股近期成交量低，加權指數波動不大。但是明天的經濟應該是景氣修正的測試。由於景氣對策信號燈為低迷的藍燈，再加上通膨升息下，減少非必要的開支，間接影響消費者信心，而出口當然會受到衰退，當然影響全球股市的狀況。

加權指數短線面對半年線的反壓，以及季線的支撐下，成交量降到一千億左右，為台股低量的表現，加上元旦連假，買盤可能沒積極進場，再加上是市場頻傳出電子庫存的調整，以及蘋果要求供應商降價傳聞不斷，以電子相對落勢。解封後的台灣，報復性的出遊，以及刺激的觀光百貨和餐飲族群，都是台股近期的亮點；俄烏戰爭影響下，軍工國防等概念股都是元旦後，可以注意的族群。

綜合以上，大環境不佳下，還是有族群竄起，應該就是明年選股的特徵，加上中國的無配套解封政策，在疫情高峰後，接下來可能遇到刺激經濟的可能性，也就是提高公共建設，讓鋼鐵族群再次回溫，將會是近期法人著墨的類股，如果帶動整體需求，或許景氣可以稍微回溫，而股價也將會有表現。

文／資深分析師黃勇文

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