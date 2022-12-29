劉烱德︱中小型股輪動 可短線操作遊戲股

昨日美股主要指數續跌，受到美債殖利率跳升提振（10年期美債殖利率升至3.883％，創11月中以來最高），加上中國疫情再次大爆發恐對全球經濟帶來新威脅，市場情緒進一步惡化，蘋果股價再創新低、特斯拉雖有買盤支持卻也是衝高回落收盤上漲3.31％，美股尾盤加速拋售，四大指數全數收黑，道瓊收跌365.85點、跌幅1.10％，標普下跌1.20％，那指下跌1.35％、費半跌近1.5％。台積電及聯電ADR分別下跌1.70％及2.11％。

昨日台股收跌155.33點（1.08％）收在14,173.10點，成交量1,603億元，為價跌量增帶下影黑K，外資反手賣超130.56億元，台指期部分單日減少多單541口，目前未平倉淨多單14,158口，賣出ETF0050元大台灣50有5,762張。

八大官股昨日買超96.97億元，前三名全是電子權值分別是台積電、聯發科及鴻海，買超金額就高達73.22億元。

大盤上漲無量，下跌出量，而屋漏偏逢連夜雨，金融業趁11月台、美股市強彈時，選擇趁勢落袋為安，據金管會27日統計，銀行、證券、保險業等金融三業單月對國內外股市合計減碼近千億元。

台指期夜盤下跌125點，估計今日台股開低，面臨外資出走、內資子彈不足，而護盤基金只負責低接撐盤；股市無量（買氣）難有好價，在外資買盤未明確回進股市前，短線內資主導持續在櫃買中小股打轉，生技、綠能、解封消費概念做輪動外，近日遊戲族群鈊象、橘子、網龍及大宇資等似乎也有表現機會，投資人可以留意，操作仍以短線價差為宜。

（文／華冠投顧分析師劉烱德）

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